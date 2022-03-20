頂住制裁壓力　車路士率先打入英足盃4強

周日(20日)凌晨舉行嘅英足盃8強賽事，車路士憑盧卡古、薛耶治上半場各建一功，作客以2比0擊敗英冠球隊米杜士堡，率先打入4強。車路士自從班主阿布拉莫域被英國政府制裁之後4戰4勝，成功頂住沉重壓力，向盃賽雙冠王目標進發。

米杜士堡上2圈英足盃分別爆冷淘汰曼聯同熱刺，但今場遇上車路士，就完全處於劣勢，開賽15分鐘，車路士迅速打開紀錄，美臣蒙特右路快放傳中，盧卡古近門射入，呢位比利時前鋒終於打破過去3場入球荒。

戰至31分鐘，美臣蒙特又貢獻助攻，佢傳波畀右路嘅薛耶治，呢位摩洛哥國腳隨即帶波入中路起腳，貼住遠柱入網。

車路士領先2球之後，繼續加強進攻，但埋門一腳往往失之交臂，包括盧卡古錯失空門入波良機，迪姆華拿頭頂腳踢都唔入，最終維持2比0至完場，近6季第5次打入英足盃4強。

車路士各項賽事連贏6場，包括日前打入歐聯8強，依家又晉身英足盃4強，呢支倫敦勁旅上季打入呢兩項盃賽決賽，最終奪得歐聯冠軍，但英足盃屈居亞軍。

車路士近期受到阿布拉莫域被制裁牽連，營運及財政上受到限制，並且即將賣盤，前途不明，但球隊愈戰愈勇，大家拭目以待，睇下車仔能否逆難而上，贏晒呢兩隻盃。