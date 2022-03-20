米蘭雙雄天與地　A米3連勝拋離國米

周日(20日)凌晨意甲「米蘭雙雄」分途出擊，命運各異，AC米蘭作客以1比0擊敗卡利亞里，取得聯賽3連勝排榜首。反觀國際米蘭頹勢未止，主場僅逼和費倫天拿1比1，近7場聯賽只有1勝，斷送上半季大好優勢。

現時國米已跌至第3位，落後AC米蘭6分，即使國米踢少1場，但以球隊現時嘅低迷狀態，恐怕難以收復失地。

AC米蘭開波12分鐘就有1次入波黃金機會，基斯爾遠射，可惜中柱彈出。A米佔盡上風，踢到59分鐘終於打開紀錄，基奧特回傳，伊斯美賓拿沙喺禁區頂，第一時間凌空抽射入網，非常精彩，A米就憑呢球世界波全取3分，連續3場都係小勝1比0，「煲魚生粥」戰術好奏效。

另1場意甲，國際米蘭雖然有主場之利，但卻先失守，喺50分鐘被費倫天拿中場盧卡斯托拉拿近門射入。國米失波之後，先至如夢初醒，並迅速由杜費斯頂入扳平1比1。

「藍黑兵團」原本有機會反勝，拿達路馬天尼斯喺禁區內同對手相撞跌倒，球證一度判12碼，但睇完VAR之後又取消判決，國米痛失入波機會，連續2場聯賽打和1比1，近7場聯賽只有1勝4和2負。

加上拿玻里以2比1擊敗烏甸尼斯，國米跌至第3位，分別落後A米6分，以及少拿玻里3分，但國米踢少1場。