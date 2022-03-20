參加世錦賽有血有淚　烏克蘭女將奪金淚灑當場

在貝爾格萊德舉行的世界室內田徑錦標賽上演感人一幕，烏克蘭跳高女將馬高芝（Yaroslava Mahuchikh），因為俄烏戰爭需要經過三日才能抵達塞爾維亞，最終無阻他爭勝的決心，跳出2米02奪得金牌，淚灑當場：「這對我，我的家人及我的國家都很重要。」

俄烏戰爭仍然持續，20歲的馬高芝由烏克蘭到塞爾維亞比賽要由陸路抵達，即使身心俱疲，但無影響她的發揮，並獲得在場觀眾熱烈支持，她跳出2米02奪冠後激動落淚，並高舉國旗繞場一周。「這(冠軍)對我，我的家人及國家都很重要，這段時間我沒有專注過比賽及訓練，因為從俄羅斯開始打仗，情況已經很恐怖，炮火不斷轟炸我們的人民。」

馬高芝續稱：「對我來說，能夠來到這裡真是很困難，需要三天的車程，而且比賽時心理也很難集中，因為常掛念着國家，我的爸爸及朋友仍在烏克蘭，我很擔心，這是很困難，但我要做得更好，因為我要在比賽場上保衞國家，相信這對國家很重要。」對於未來，馬高芝目前仍難以回國：「這一刻很難回家，有機會我一定會回去，但目前我會先去德國。」

至於男子60米決賽亦上演經典一幕，東京奧運百米飛人意大利的積及斯在最後10米發力，以0.003秒力壓衞冕冠軍兼世界紀錄保持者基斯甸高文，以6秒41的成績奪冠，另一位美國選手巴斯則獲季席。