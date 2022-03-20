羅拔佬5季德甲入波30+　追平傳奇紀錄

拜仁慕尼黑喺周日(20日)凌晨德甲，主場以4比0大勝柏林聯，結束聯賽2連和頹勢，拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基今仗梅開二度，呢位33歲波蘭國腳今季德甲已經有31球進帳，職業生涯第5次單季德甲入波達30球或以上，追平已故「德國轟炸機」梅拿嘅紀錄。

開賽16分鐘，拜仁就由京士利高文射入世界波打開紀錄，跟住中堅尼安素高亞斯迎頂角球入網，呢位19歲小將表現一鳴驚人。

臨完上半場，柏林聯門將盧菲出迎，喺禁區內撞跌單刀嘅羅拔利雲度夫斯基，被吹罰12碼，羅拔佬自己主射入網，拜仁上半場已經領先3比0。

換邊之後僅2分鐘，羅拔利雲度夫斯基迅速再入1球，送咗4隻蛋畀柏林聯，羅拔佬已連續3季德甲入波「30+」，再加上2015/16及2016/17年球季同樣入30球，職業生涯第5次單季德甲入波達30球或以上，認真犀利。

羅拔利雲度夫斯基將於明夏約滿，佢嘅經理人透露，拜仁會方仍然未提出續約要求，似乎嫌棄呢位射手年紀大，有意放棄佢。

不過，羅拔佬仍然保持高入球率，即使冇得續約，亦有大把球會爭住簽佢，據悉巴黎聖日耳門、曼聯、巴塞隆拿都有意邀請佢加盟。