印度新星全英賽延續神話　再撼安賽龍爭王座

20歲印度新星辛勒舒亞(Lakshya Sen)在羽毛球全英賽繼續其神奇之旅，不但粉碎了馬來西亞名將李梓嘉衞冕好夢，並時隔一星期再鬥世界「一哥」的丹麥球王安賽龍，爭逐王座。（now670台周日晚上時起直播決賽）

世界排名11的辛勒舒亞，激戰了76分鐘以21比13、12比21及21比19力挫李梓嘉，躋身生涯首個國際羽聯超級1000的決賽，同時也是史上第４位印度球手躋身全英決賽，對上一次已經是2015年。「我很開心，尤如發夢似的，現在還有一場比賽，我要繼續保持專注。」他贏得奠定勝一分之後，將球拍拋起，相當興奮。

近況大勇的辛勒舒亞剛於上周贏得德國公開賽冠軍，當時他在四強爆冷淘汰了奧運冠軍安賽龍，而周日上演的全英決賽對手亦正是這位世界「一哥」。矢志要再奪全英冠軍的安賽龍，在另一場準決賽耗時48分鐘以直落兩局21比13及21比14擊敗中華台北名將周天成，生涯第4次勇闖這個傳統大賽的決賽。

「他比我多7小時休息。」安賽龍對於與辛勒舒亞的決戰不敢輕視，而值得一提的是這位印度新星也是「安賽龍訓練營」的成員之一，是世界一哥的其中一位陪練；去年世錦賽安賽龍不敵陪練之一的新加坡球手駱建佑，今天決賽面對着另一位自己的陪練，而且早於一星期才落敗，能否復仇，還是讓辛勒舒亞續寫神話，則有待分曉。