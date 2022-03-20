曼聯大換血　計劃出售3人籌13億重建

傳奇主帥費格遜退休之後，曼聯經歷多次更換領隊，但都未能重奪英超冠軍，今季更加四大皆空，甚至連能否打入聯賽前4位都成為疑問。英國《曼徹斯特晚報》爆料指紅魔鬼準備今夏大換血，計劃出售前鋒拉舒福特、後衞艾歷拜利、門將甸恩軒達臣，希望籌到1.25億鎊(約13億港元)，再加會方原本一筆增兵預算支出，令下季新主帥有充裕資金簽人，重建球隊。

3人出售名單之中，以拉舒福特最值錢，呢位24歲英格蘭國腳年輕當打，一直受到多間大球會垂青，包括巴塞隆拿、巴黎聖日耳門，近期更傳出2支英超勁旅阿仙奴、利物浦都有興趣簽入「福仔」。

曼聯希望從出售拉舒福特，獲取9,000萬鎊轉會費收入，紅魔鬼原本都唔想賣走「福仔」，但係佢近年表現愈來愈差，今季已失去正選，甚至落選英格蘭國家隊，被球迷視為「淤血」，要求踢走佢嘅聲音此起彼落。

至於艾歷拜利、甸恩軒達臣只屬於後備球員，身價有限，據悉曼聯方面願意以1,500萬鎊賣走艾歷拜利，同埋以2,000萬鎊出售甸恩軒達臣。若然清貨計劃成功，曼聯可以獲得1.25億鎊收入，下季無論由普捷天奴、坦哈格或其他新領隊接手執教，都有足夠資金，按自己需要收購球員。

另外，連格、卡雲尼、保羅普巴、桑馬達都好可能今夏自由身離隊，屆時曼聯可以減少一大筆薪酬支出，騰出空間簽入新兵，相信曼聯下季人腳將會出現大變動。