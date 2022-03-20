意甲首都打吡　羅馬拉素裝腔作「細」

周一(21日)凌晨將上演意甲「首都打吡」，羅馬硬撼同市死敵拉素。羅馬教練摩連奴一改季初有前冇後打法，近期又採取自己最擅長嘅保守戰術，各項賽事已連續5場總入球開2球或以下。至於拉素近況亦一般，大家都唔想喺打吡戰輸波失威，必定小心翼翼，中位數2.5球嘅入球細更可取。(Now 638周一凌晨1時直播)

羅馬主帥摩連奴喺季初新上任，曾經以攻代守，但效果愈來愈差，經過半季磨合後，呢位葡萄牙「寸王」又做番老本行，逐漸將「泊大巴」絕技植入球隊，其中近3場聯賽取得2勝1和，更重要係只失1球，包括以1比0擊敗火力強勁嘅阿特蘭大，可見羅馬3421陣式逐漸令防守更加穩固，既然戰術奏效，相信摩連奴今場會繼續以保守策略應戰。

另一邊廂，雖然拉素主帥沙利一向崇尚進攻，但球隊狀態一般，各項賽事近6場只得2勝2和2負，包括喺歐霸盃被波圖踢出局，而且過於倚賴射手恩莫比尼數胡，反令對手更易防範。

兩軍只有1分距離，除咗要爭取下屆歐洲賽資格外，打吡亦係一場面子之戰，雙方都唔想輸，難免會穩陣行先，預計今仗會係戰情緊湊兼少交收嘅賽事，入球細乃不二之選。

直播表

周日1:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 柏雷素爾

有線661、601台

周日7:30pm 意甲 威尼斯 Vs 森多利亞

Now 638

周日8:00pm 法甲 摩納哥 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周日8:30pm 英足盃 水晶宮 Vs 愛華頓

無綫myTV SUPER

周日8:30pm 德乙 雷根斯堡 Vs 柏達邦

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周日9:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 馬略卡

Now 632

周日10:00pm 英超 李斯特城 Vs 賓福特

Now 621

周日10:00pm 意甲 祖雲達斯 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周日10:00pm 法甲 雷恩 Vs 梅斯

Now 639

周日11:00pm 英足盃 修咸頓 Vs 曼城

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周日11:15pm 西甲 切爾達 Vs 貝迪斯

Viu TV 96、Now 632

周日11:15pm 西甲 卡迪斯 Vs 維拉利爾

633-Now 633台

周一0:05am 法甲 蘭斯 Vs 里昂

Now 639

周一0:30am 英超 熱刺 Vs 韋斯咸

Now 621、611

周一1:00am 意甲 羅馬 Vs 拉素

Now 638

周一1:30am 西甲 西維爾 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周一2:00am 英足盃 諾定咸森林 Vs 利物浦

無綫myTV SUPER

周一3:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 阿特蘭大

Now 638

周一3:45am 法甲 馬賽 Vs 尼斯

Now 639

周一4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周一10:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 溫哥華白帽

Now 638