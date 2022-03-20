拿度向超新星「授課」　打足3粒鐘保開季不敗

一場高水準的西班牙打吡！被譽為「拿度接班人」的艾卡華斯，周六在印第安韋爾斯大師賽盡顯其潛力，然而正處於「托弗」的拿度則向這位後輩授了寶貴一課，力證傳奇的價值！

35歲的拿度與比自己年輕一半的18歲艾卡華斯在這項ATP1000級別的準決賽碰頭，雙方在大風的不利環境下爭逐了3小時12分鐘，對體能極大考驗，而兩位西班牙球手交出了自己最佳水平，凌厲的底線抽擊、敏捷的網前回擊，令球迷都忍不住要起立致敬，最終拿度以6比4、4比6、6比3生涯第5次躋身這項決賽，並強勢保持開季20連勝的「恐怖」紀錄。

「能夠躋身決賽，我真是超級開心。這對我來說實在意義深遠，希望可以保持下去。」拿度今季自澳網起至今保持不敗紀錄，若這位4號種子於周日贏得冠軍，將可追平塞爾維亞名將祖高域保持的37個大師賽冠軍紀錄。

對於超新星艾卡華斯的發揮，拿度高度贊賞：「他絕對不是世界排名100的年輕球手，他已經是當今的頂級球員，他前途無限，我今天在球場上要不斷嘗試，盡我所能，而這場勝利對我很重要。」去年他們在馬德里大師賽初次碰頭，拿度僅以76分鐘擊敗艾卡華斯，而時隔10個月他要花多兩倍的時間才能獲勝。

作為自阿加斯之後，闖入印第安韋爾斯賽四強的第二位最年輕球手，艾卡華斯認為此仗對自己的水平有很大提升:「今年有很的第一次，非常有意義，第一次打大滿貫，現在能對住世界前10的球手，我相信表現要更成熟、要掌握如何控制自己，亦學到如何對戰這類球手。」

至於拿度在決賽的對手，將是佔有主場之利的另一位年輕新星美國的富斯，這位24歲球生在另一場準決賽以7比5、6比4淘汰7號種子的魯列夫，篤定決賽席位。