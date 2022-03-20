廣州隊大縮皮　開源節流求存　球迷籲退錢

中超廣州隊今季班費銳減，為開源節流，近日決定將訓練基地球場以每節6,500元的價錢出租，又聘請主播夥拍球員網上直播推廣產品。貴為8屆中超盟主如今透過這些方法謀利，惹來網民熱議，更有人揶揄他們「看來真沒錢了」、「不務正業」等。另有季票球迷眼見愛隊深陷水深火熱之中，不予援手不特只，竟要求球隊退票。

廣州隊年初股權重整失敗，恒大繼續營運球隊，惟集團因陷財困大幅削減班費至1,500萬人民幣，早前更規定一隊球員年薪上限為稅前60萬，部份球員月薪僅5,000元，令主力紛紛離隊。

面對困境，廣州隊近日實行開源節流，當中包括把訓練基地公開出租。根據收費表，真草場日間每兩小時收費6,500元；夜間收費8,600元。有媒體質疑廣州隊貴為兩屆亞冠盟主，其世界級訓練場竟公開租用，是基於「大環境不好，一切都是為了生存」。

另外，廣州隊近來更動員全隊職、球員投入經營生意，運用網上媒介銷售。上周三（16日）廣州隊便舉行首次直播「帶貨」，聘請女主播夥拍兩名年輕球員，推廣水杯、外套、訓練服等球隊產品。有網民留意到廣州隊近期的營運方式，對於職業球隊要運用這些方式營銷感不解，批評球隊「不務正業」、「主職工作都沒搞好，就要搞副業」，留言區中更不乏冷嘲熱諷：「眼裏只有錢，晚上直播，白天鍛鍊」、「然後發現直播帶貨比踢足球賺錢，順利轉型」等。

值得一提的是，隨着艾克森、阿蘭等星級球員離開，一隊身價大貶值。有仍持着季票的廣州隊球迷提出，打算向球隊申請退票，指出觀賞荷西保連奴，和看一群20歲不到的足校球員是天差地別：「當初如果是1000元買的票，如今可能200元都不需要。」