哥帥無鋒陣被睇穿　曼城似「煲魚生粥」

周日(20日)晚英足盃8強「英超對決」，修咸頓主場鬥曼城。曼城近期多線作戰表現跌Watt，無鋒陣踢法似乎開始被對手睇穿，加上佢哋近年每逢遇上「聖人」，入球都唔算多，今場戰況隨時再陷膠着，中位數2.5球入球細值得再追。(myTV SUPER周日晚11時直播)

繼歐聯16強次回合同士砵亭互交白卷後，曼城上仗英超佔盡優勢下，作客同樣只能悶和水晶宮，連續兩場食白果。自從阿根廷前鋒阿古路離隊後，領隊哥迪奧拿經常派遣無鋒陣，但當遇到對手主守時，要搵破關良方並唔容易。再者曼城現時仍然要應付英超同歐聯，尤其聯賽畀利物浦追到氣咳，今場隨時有所保留，但求贏波過關，唔會刻意大炒對手。

修咸頓前線啞火

「聖人」修咸頓近期狀態麻麻，聯賽先後不敵紐卡素同屈福特等下游分子，而且近3仗只攻入兩球，一眾進攻球員表現啞火。當然佢哋喺聯賽同降班區仲有一段距離，爭歐戰資格又冇乜機會，不如喺盃賽博一博。

可惜「聖人」一對前線拍檔阿當岩士唐和查阿當斯都實力有限，今場面對曼城恐難有作為。翻查往績，兩隊近5次交手，有4次開2球或以下，包括今季聯賽兩循環踢成0比0及1比1，今場唔慌多波入，中位數2.5球細盤值博。