西甲國家打吡　皇馬恰慣巴塞隆拿

周一(21日)凌晨西甲爆發至激「國家打吡」，榜首皇家馬德里主場火併宿敵巴塞隆拿。雖然巴塞自從名宿沙維接手後有起色，但皇馬5連勝氣勢正盛，加上近年聯賽碰頭食住對手，無論為冠軍定為面子，都想再贏死對頭攞威，小讓平半必捧上盤。(Now 632及611周一凌晨4時直播)

皇馬喺各項賽事豪取5連勝，除歐聯16強淘汰勁旅巴黎聖日耳門外，未計今輪聯賽已甩開次席西維爾10分之多。雖然優勢極大，不過主帥安察洛堤非常謹慎，仲挖自己陳年瘡疤，話2005年帶領AC米蘭喺歐聯決賽，半場領先3粒下都輸畀利物浦，呢種慘痛經歷引以為鑑，希望球員唔好因為有優勢而鬆懈。特別係腳風奇順嘅箭頭賓施馬，上仗大勝馬略卡3比0之役傷出，據報安帥今仗寧願畀佢休息，費事令傷勢惡化，亦證明安帥對其他球員信心十足。

巴塞防線有隱憂

巴塞自沙維中途上任後，表現全面復甦，單計聯賽錄得4連勝，上周中歐霸亦反勝加拉塔沙雷2比1進身8強。冬窗簽入嘅新兵奧巴美揚及費倫托利斯等令攻力提升，不過球隊始終處於重建期，難同眾將合作多年嘅皇馬相提並論，而且中堅碧基上仗聯賽大勝奧沙辛拿之役傷出，對加拉塔沙雷一仗又踢唔足，今場未必能趕及披甲，右閘達斯亦肯定缺陣，兩閘焗用年紀唔細嘅丹尼爾同佐迪艾巴，隨時畀皇馬快速反擊打爆。

翻查紀錄，雙方近4次聯賽交鋒，皇馬全部贏晒，無論主客都雙殺對手，擺明格食格，若果今仗再贏，重奪聯賽冠軍可謂高唱入雲，到時就可專心歐聯戰線，上盤值得捧場。