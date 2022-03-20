水晶宮大炒愛華頓4蛋　殺入4強

周日晚英足盃8強，水晶宮主場迎戰愛華頓，雙方主帥韋拉及林柏特由昔日兩大英超中場換轉身份再較量，結果韋拉領軍嘅水晶宮大炒林柏特嘅愛華頓4比0，自2015至16年後再度殺入英足盃4強。

雙方實力唔係差太遠，不過論近況水晶宮好得多，佢哋上仗賽和曼城，各項賽事5場不敗，反觀愛華頓徘徊護級邊沿，上仗1比0擊敗紐卡素取得救命3分，球隊集中力放晒去護級，球員喺盃賽心不在焉，最終大敗出局。

水晶宮開賽25分鐘由馬克古希後上助攻頭槌破網，為球隊領先1比0，完半場前4分鐘，中鋒嘅桑馬迪達再建一功，水晶宮領先2球返入更衣室。

下半場輪到韋費特沙夏發威，佢努力鑽營之下喺79分鐘把握隊友射門中柱彈出機會，面對空門射成3比0，此時愛華頓已潰不成軍，水晶宮87分鐘再由韋曉士埋齋，大勝4比0入4強。

水晶宮於2015至16球季殺入決賽，在決賽火併曼聯至加時才以1比2落敗，今季水晶宮在韋拉領軍下企穩聯賽中游，將全力爭奪英足盃。