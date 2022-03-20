3人3種意見　曼聯選帥未有共識

英國傳媒報道，曼聯招聘新帥陷入僵局，主要原因係隊內最具份量3巨頭意見不一，佢哋就係看守領隊蘭歷克、傳奇領隊費格遜同巨星C朗拿度，佢哋各自心目中都有心儀人選，令選帥進程停滯。

《每日鏡報》報道，曼聯已經5季無冠，打入歐聯8強次數少過賓菲加，已經退出歐洲頂尖勁旅舞台，而之前聘請多位名帥都失敗收場，皆因紅魔鬼歷史包袱太重，令選帥問題更加複雜，曾有消息指施丹一度接近入主奧脫福，卻因施丹妻子反對到英國生活，最終告吹。

目前曼聯選帥目標範圍不大，傳奇領隊費格遜心儀人選係安察洛堤，佢認為「肥安」可協助曼聯重回正軌，之前重建愛華頓亦好成功，但問題係該意大利名帥今季重返皇馬，西甲奪冠在望，歐聯殺入8強，曼聯要說服佢過檔難度不少。

C朗最欣賞嘅主帥係西班牙領隊安歷基，佢曾於2015協助巴塞隆拿取得三冠王，係C朗心儀嘅主帥人選。現時安歷基執教西班牙重返正軌，今年征戰世盃，曼聯用咩理由叫安歷基唔教西班牙，走嚟教你曼聯先？

蘭歷克嘅目標人選係阿積士主帥坦哈格，次選先係巴黎聖日耳門嘅普捷天奴，其實呢兩個人選係最正路，亦係傳媒連日來報道嘅人選，不過蘭歷克喺曼聯嘅影響力遠遠不及費爵爺同C朗，而且阿積士同PSG都喺歐聯16強出局，如果佢哋嚟教曼聯，球迷又會繼續話「咪一X樣」！