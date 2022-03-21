法拉利打破冠軍荒　F1揭幕戰包辦冠亞

周日（20日）上演F1揭幕戰巴林站決賽，法拉利的勒卡歷和沙恩斯贏得冠軍和亞軍，這是法拉利自2019年新加坡大獎賽維度爾捧盃後，再有車手贏得分站冠軍，平治「黑帝」咸美頓得第3。紅牛車隊「全軍覆沒」，衞冕總冠軍的麥斯韋斯塔本和隊友佩雷斯分別在第54和56圈因戰車問題退賽，意外一分未得。

排頭位出賽的法拉利車手勒卡歷早段一直保持領先優勢，其後他在第16圈「入pit」，第2的韋斯塔本乘機追近，兩人在第17至第19圈展開纏鬥，「韋少」3次在一號彎啟動DRS發動功勢，勒卡歷頂住壓力順利反超前。

正當韋斯塔本不斷投訴軚盤出現問題時，第45圈艾法托利的加斯利因賽車突然冒煙著火而要退賽，加斯利幸沒有受傷，能自行走出車外。安全車出動，勒卡歷逾20秒領先優勢因而被抵銷，待安全車離開時，勒卡歷隨即加速拉開和韋斯塔本距離，當時第3的沙恩斯則繼續向韋斯塔本施壓。

比賽尾段劇情突然180度急轉，沙恩斯在第54圈終於追過韋斯塔本升上第2位，「韋少」宣布戰車機件問題而要退賽。餘下的紅牛車手佩雷斯一度嘗試擋住咸美頓，但他在最後一圈又因引擎問題而失控打轉，紅牛痛失第3。第5起步的7屆世界冠軍咸美頓要到此時才有機會衝上第3，為平治搶得12分。

來自中國的F1新人周冠宇表現不俗，排第15起步的他一度進佔前8，最後第10名完成，首場F1賽就有分落袋。