巴塞4球狂勝皇馬　沙維複製傳奇軌迹

周一(21日)凌晨西甲國家打吡出現驚人賽果，近況大勇嘅巴塞隆拿作客4比0大炒「1哥」皇家馬德里，雖然踢少1場下仍落後12分，但巴塞後上氣勢相當凌厲，教練沙維更成為史上首個以球員同主帥身份，喺巴拿貝球場炒皇馬4球嘅人，創造歷史。

巴塞近年畀皇馬食住，對上一次國家打吡贏波已經係3年前，不過今仗就踢出水銀瀉地嘅進攻，全場18次攻門有10次命中。首次出戰國家打吡嘅奧巴美揚光芒四射，29分鐘接應奧士文尼迪比利傳中頂入先開紀錄，38分鐘再由朗奴阿拿奧祖角球頂成2比0。

換邊後巴塞繼續搶攻，47分鐘奧巴美揚前場逼搶成功，交畀費倫托利斯射入；4分鐘後2人互換角色，費倫托利斯助攻奧巴美揚射入，率領巴塞大勝4比0完場。巴塞近10場聯賽拎到8勝2和成績，下輪只要主場贏埋西維爾就可以升上第2位。

巴塞完美復活，季中上任嘅教練沙維居功至偉，今仗係佢執教生涯首場國家打吡，立即拎到4比0大勝，球員時代嘅沙維亦曾喺2009年，帶領巴塞作客6比2大破皇馬，令佢成為首個以球員同教練身份作客贏皇馬4球嘅人。

有趣嘅係，09年嘅6比2經典亦係哥迪奧拿上任後首場國家打吡，沙維有望重演哥帥嘅成功之路。沙維賽後表示：「我覺得好光榮，巴塞近年喺國家打吡唔係好成功，今次歡樂係球迷應得。巴塞今場表現唔係完美，但都非常神奇，我哋已經向全世界發出訊息，巴塞復活啦！」