拿度開季連勝斷纜！富斯為美國實現21年美夢

2022年開季未嘗一敗的西班牙天王拿度，周日在印第安韋爾斯大師賽決賽被終結連勝紀錄，美國新勢力富斯頂着傷患疼痛，以直落兩盤6比3、7比6(5)粉碎了拿度的好夢，奪得個人首個大師賽錦標。

富斯阻止了拿度爭取個人第37個大師賽冠軍兼開季20連勝的紀錄，然而他賽前仍受到足患的影響，早前於準決賽對魯列夫一戰而令足踝扭傷，甚至周日決賽前熱身都仍然感到痛楚。「真是很難形容今天自己的表現，我從未試過賽前的感覺如此痛苦。」他透露教練團建議他放棄比賽，但他堅持嘗試一搏。

24歲的富斯實現了兒時夢想，在沙漠上贏得錦標，他賽後熱淚盈眶地表示：「能夠贏到這個比賽實在很特別，這是我兒時夢想之一，但我沒有想過真是可以成真。」這是富斯生涯第二個ATP巡迴賽冠軍，並且是個人首個大師賽錦標，同時也是自2001年阿加斯之後，首位贏得此項大賽的美國球手，兼且成為祖高域於2011年之後最年輕的盟主。

本周的經歷對富斯的未來發展注卜強心針，先後打贏世界第4的魯列夫及「21貫」盟主拿度，他坦言:「我以往從未贏過這些強手，我常常覺得他們是不能擊倒，對我來說是距離很遠，但今天贏了大賽，贏了一個最佳、今年未輸過的對手。」富斯在最新的世界排名將跳升至生涯最高的13位，成為美國新「一哥」，而拿度則升上第3。