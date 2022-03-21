港超聯　網上直播　何思哲同女友拉埋天窗

本地球壇近日迎來喜事！晉峰前鋒何思哲與女友Annie，結束了十年多的愛情長跑，周日（20日）於中華基督教會灣仔堂註冊結婚，正式成為夫婦。由於禁聚令關係，今次婚禮改以網上直播方式舉行，不過無阻「阿哲」隔着屏幕，與一眾親朋好友分享喜悅。

「原先婚禮諗住喺海外舉行，但因為疫情改番喺香港搞，依間教會我由細返到大；不過社交距離措施再一次收緊，最終只能夠改以網上方式直播，始終我哋唔想拖得太耐。」在2020年8月19日，9周年紀念日上求婚成功的「阿哲」，指在疫情下籌備今次婚禮，足足用了1年多時間。

在社交距離措施持續收緊下，舉行婚禮必定受到不少限制，「阿哲」形容今次屬於「五人婚禮」：「由於目前婚禮最多只限5個人，所以其實只有三個屋企人喺現場，包括雙方爸爸同老婆嘅家姐；雖然真係好多限制，但我哋都好想快啲結婚去計劃之後嘅事。」

至於一眾親朋好友雖未能親赴現場，只能透過網上直播觀看「阿哲」的婚禮，但他們仍不忘在社交平台上，為一對新人送上祝福。「阿哲」表示待社交距離措施解除後，將會在港補辦正式婚宴。