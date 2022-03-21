安賽龍全英賽成功封王　愛女萌爆全場

印度羽毛球新星辛勒舒亞(Lakshya Sen)在全英賽的神奇之旅被終結，世界「一哥」兼奧運金牌得主安賽龍周日拒絕這位「陪練」再爆冷，耗時不足一小時以直落兩局戰勝對手，繼2020年後個人生涯第二次奪走這項傳統大賽的男單錦標。

丹麥球王安賽龍上周在德國公開賽曾意外地不敵20歲新秀辛勒舒亞，周日在決賽再次面對這位加入了他訓練營的陪練球手，安賽龍拒絕再爆冷，並在場上打得主動，首局開賽已很快拋離6比0，但辛勒舒亞不斷向「一哥」施壓，最終雙方爭持了53分鐘，安賽龍以21比10及21比15封王，為上周落敗「復仇」，成功加入了羽壇傳奇林丹、李宗偉及諶龍等行列，成為贏得兩屆或以上的全英盟主。

安賽龍贏得奠定勝分後，拋下球拍躺在地上享受球迷的掌聲，而觀眾席上的囡囡同樣興奮，看見爸爸獲勝後高舉雙臂，萌爆全場，賽後安賽龍更將自己的勝利球衣及球拍掟上觀眾席，答謝球迷支持，兼分享奪冠喜悅。

女單方面，世錦賽冠軍的日本名將山口茜保持強勢，四強淘汰了奧運金牌中國的陳雨菲，繼2018年後再次躋身全英決賽，再與南韓天才少女安洗瑩爭逐，終以21比15、21比15獲勝，生涯首奪全英女單冠軍。此外，日本隊在女雙及混雙均獲冠，成為大贏家，而男雙冠軍則由印尼奪得，中國今次並無一冠，僅女雙及混雙獲得亞席。