政府分３階段放寬措施　４月可以「拉拉筋」

隨着第五波疫情爆發，政府收緊社交距離措施包括關閉體育處所及康體中心已超過兩個月，行政長官林鄭月娥今日(21日)在抗疫記者會上表示，下月將會分階段放寛措施，市民及運動迷終於可以「拉拉筋」。

林鄭月娥表示雖然疫情仍然嚴峻，但檢討了2月20日推出、原定延續至4月20日的一系列防疫措施，主要源於疫情變化，確診數字漸趨平穩，包括過去4周在採樣站得出的確診個案、污水檢測結果和病毒的傳播力亦有下跌，若疫情平穩將可在措施上作調整。

在社交距離措施上將逐漸放寬，將會在4月21日起分3個月、3階段放寬措施，但仍會保持進入處所使用安心出行和疫苗通行證。首階段重開健身中心及體育處所，禁聚人數將放寬至4人，晚市堂食重新開放，並維持至晚上十時。第二階段基本上所有表列處所重開放，餐廳放寬至8人一枱，至晚上12時，酒吧酒館重新開放，泳灘泳池開放，户外運動亦不用配戴口罩；而第三階段基本上社交距離全面放寬，只保留口罩令和疫苗通行證。

今次第五波疫情對體育界嚴重受挫，大部份的康文署場地及設施，於1月7日起被關閉，所有體育館、戶外康樂場地及設施、康體中心及泳灘等全部被封。