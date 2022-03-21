【有片】孫興民率熱刺贏波　肉酸插水照捱轟

周一(21日)凌晨英超大戰，兩支以前4為目標球隊交鋒，結果熱刺憑孫興民梅開二度，主場3比1擊敗韋斯咸。今場贏波英雄孫興民賽後照樣捱轟，佢下半場曾被波「碌」中腳肘，但就影帝上身扮「中彈」倒地，結果球證同VAR都冇理佢，只換嚟網民大事批評。

熱刺要追趕阿仙奴前4位置，近期愈戰愈勇，今仗開波9分鐘就憑葛特蘇馬擺烏龍領先；孫興民3分鐘後射門中柱幾乎擴大紀錄，呢位南韓前鋒24分鐘接應哈利卡尼斜傳，禁區內勁射掛網。韋斯咸35分鐘由賓華馬追番1球，半場熱刺領先2比1。

下半場出現爭議一幕，孫興民去開角球嗰陣，葛特蘇馬隨意將個波細細力踢向孫興民方向，點知孫興民畀個波「碌」中腳肘，瞄一瞄後即時倒地，隊友利古朗亦即時配合衝去找晦氣，造成雙方球員推撞，不過VAR並冇任何表示，唔少球迷都批評孫興民嘅插水應該要拎黃牌。結果孫興民笑到最後，完場前2分鐘再入1球，帶領熱刺贏3比1。

熱刺贏波後升上第5位，只落後第4位踢少1場嘅阿仙奴3分，領隊干地賽後大讚孫興民：「孫興民係好重要嘅球員，佢有改變戰果能力。一個球員可能狀態會有起伏，但孫興民就算唔入波，表現都非常全面，佢係熱刺嘅必然正選。」