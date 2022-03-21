PSG慘敗摩納哥　普捷天奴恐帥位不保

衞冕法甲嘅巴黎聖日耳門（PSG），繼早前歐聯出局之後，周日晚作客再慘吞摩納哥3蛋，進一步加劇球會對主帥普捷天奴嘅信任危機，據報PSG為平息球迷不滿，唔排除會提早同呢位阿根廷教頭解約。

今場面對聯賽積分榜排喺歐戰資格區外嘅摩納哥，PSG雖然有美斯因病倦勤，但仍派出兩大前鋒基利安麥巴比同尼馬應戰，可惜呢位法甲豪門佔盡控球優勢，卻未能製造出太多威脅攻門。相反摩納哥就靠賓耶達上下半場個入1球，個人梅開二度，以及禾蘭嘅入波，最終以3比0擊敗PSG。賽後PSG繼續以12分優勢領先聯賽「二哥」馬賽，高踞法甲榜首，但失利就令球迷對PSG管理層嘅不滿進一步加深。

賽後普捷天奴批評球隊表現不可接受：「喺呢個水平嘅比賽，我哋唔可以有咁嘅開局。顯然歐聯失利對我哋影響好大，球隊需要將呢樣嘢拋諸腦後。」PSG早前於歐聯16強次回合輸波，被皇家馬德里淘汰出局，稱霸歐洲嘅夢想再次破滅，作為主帥嘅普捷天奴亦難辭其咎。呢場法甲失利，令呢位盛傳會接掌曼聯帥印嘅阿根廷主帥，喺PSG嘅前途被進一步蒙上陰影。