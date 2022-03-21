前港甲日援高田壽典意外身亡　球圈人發文悼念

據日本《產經新聞》報道，前港甲外援門將高田壽典上周四（17日）在岐阜縣滑雪時意外身亡，終年40歲。高田生前曾效力流浪、天水圍飛馬等港甲球隊，包程流浪會方和飛馬球迷等本地球圈人士，均在社交媒體發文悼念。

日本門將高田壽典生前出道於英格蘭球隊車士打城，並曾於德國、挪威、印尼等地方打滾。2007年來港加盟東方，其後短暫效力過流浪和公民，2011/12年效力天水圍飛馬時，高田受到重用，亦深受球迷歡迎。

香港球圈人士聽聞高田的死訊後均深表惋惜，當中流浪會方在Facebook專頁發文表示「永遠懷念前球員高田壽典」，並向其家人致以深切慰問。而飛馬球迷專頁亦發文悼念，祝願高田先生安息：「高田在那一年表現出色，但遺憾在奪得聯賽、聯賽盃及足總盃亞軍後球會易手重建，高田亦結束職業球員生涯。雖然他只效力飛馬一季，但球迷對他十分愛戴，而飛馬贏波後的三歡呼就是由他開始帶領球迷一同慶祝。」

另外，公民亦發表高田離世的消息，表示對他的逝世深表惋惜：「人稱Hisa的高田壽典於2008/2009及2009/2010球季效力本會兩個球季，在2009年為球隊贏得『2009香港足球會國際7人足球賽盾賽事』冠軍。」