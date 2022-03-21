幕後班主出錢又出力　英明腦細改變球壇

足球就像一齣戲，教練係「導演」，球員係「演員」，真正主宰戲情發展嘅人，當然係球會班主。呢班「幕後主腦」有超級富豪、政治強人，甚至王室貴族，佢哋不計成本投入巨資，創造驚天轉會交易，化腐朽為神奇打造超級勁旅，並捧紅多位經典主帥及球星，成為改變世界球壇嘅英明老細。

強人貝魯斯干尼領A米征服歐洲

意甲三大傳統勢力之一嘅AC米蘭，喺1979/80年球季因為假波案被罰降落乙組，豪門一夜之間衰落，即使一年後重返意甲，但僅一季貨仔又衰到降班，可以話係球隊史上最黑暗時期。其後就算再上番甲組，但成績都唔算理想，直至1986年2月，AC米蘭史上最重要人物出現，意大利富豪貝魯斯干尼正式收購「紅黑兵團」，呢位傳媒大亨獨具慧眼，聘請當時年僅41歲的沙基執教，令球隊踏上成功之路。

簽入「荷蘭三劍俠」實現復興

當年意國傳媒睇死A米班底弱，難有作為，沙基以拋出金句回應：「要成為一位騎師，唔一定要先擁有馬匹。」AC米蘭之後積極增兵，包括簽入「荷蘭三劍俠」古列治、列卡特及雲巴士頓、以及本土球星鄧納東尼同安察洛堤，並喺1987/88年球季力壓有馬納當拿助陣嘅拿玻里，捧走意甲冠軍。

上世紀80年代後期至90年代，成個意大利球壇以至歐洲都屬於AC米蘭嘅世界，由1988至99年期間，贏過6次意甲及3次歐聯冠軍，曾經創出連續58場不敗壯舉，其中連奪1989及90年歐聯冠軍後，直至2017年嘅皇馬，先再有球隊可以達成衞冕歐聯呢個難度極高嘅任務。

帶挈政途任意國總理

貝魯斯干尼創造「紅黑王朝」震驚球壇，同時帶挈個人政途發展，1994年當選意大利總理，2001再次獲得寶座，2005年連任成功，2008年又再當選。「老貝」2017年出售AC米蘭後，球隊再次家道中落，直至近兩季先有番起色。

阿布金元足球打造無敵戰車

阿布拉莫域可以話係英超金元足球始祖，一手將財困嘅車路士變成頂級勁旅，入主19年期間贏過歐聯、英超及世冠盃等共21座冠軍，喺佢取得功成後，曼城及巴黎聖日耳門都有樣學樣，採取「銀彈戰術」顛覆球壇。

2003年阿布用1.4億鎊收購車路士，將球隊逐步打造成「黃金戰車」，期間向球會注資超過23億歐元，引入嘅世界級球星不計其數，包括華朗、杜奧巴、洛賓、施治、舒夫真高、費蘭度托利斯、夏薩特、法比加斯及盧卡古等。

要求甚高換帥唔手軟

要求甚高嘅阿布換領隊亦絕不手軟，只要球隊成績唔理想，就會即時換帥，由最初嘅雲尼亞里到現任杜曹，總共15次換帥，最具代表性係兩度執教嘅摩連奴，佢為車仔首奪英超冠軍登上「神枱」，其餘領隊如希丁克、安察洛堤、賓尼迪斯及干地，皆屬頂級名帥。

不過自俄羅斯入侵烏克蘭後，身為俄國總統普京「親信」嘅阿布被英國制裁，連帶車路士亦受牽連，運作都成問題，逼使佢宣布將球會賣盤。而車仔賣盤上周五截標，據報有多個財團入標競投，但無論最終「車」落誰家，阿布都要黯然離開呢架佢一手打造嘅「黃金戰車」。

將曼市「由紅變藍」 文梳亞入城創奇迹

上世紀80、90年代至千禧年初期，曼城只屬於唔入流的英超「升降機」弱隊，期間經歷多次升降班，喺英超同英甲（當時未有英冠）之間浮沉，同同市球隊曼聯相比，簡直不堪入目。

最大目標稱霸歐聯

不過2008年阿聯酋阿布扎比王室成員文梳亞入主後，年年投入巨資改造球隊，並迅速喺2010/11年賽季奪得英足盃冠軍，打破長達35年嘅錦標荒，其後一季更首奪英超，自此成為歐洲頂級球隊。期間球隊吸納唔少頂尖管理人才，包括挖角前巴塞隆拿足球總監碧格列斯坦、副會長蘇里安奴，2016年更請來「戰術大師」哥迪奧拿領軍，「藍月亮」從此走上盛世之路。

過去10年曼城絕對「財大氣粗」，實際開支高達14.3億鎊，不斷用銀彈政策增兵，大肆收購阿古路、大衞施華及高柏尼等頂級球星，球隊實力喺英超傲視同群。「藍月亮」近4季英超3度封王，上屆歐聯首度殺入決賽，可惜最終不敵車路士，令到文梳亞「集郵」未能成功，今季繼續朝呢個最大目標進發。適逢同市宿敵曼聯喺「後費格遜年代」持續陷入低潮，文梳亞主政之下，曼城令曼徹斯特市「由紅轉藍」，創造球壇奇迹。

皮里茲掌舵銀河艦隊 炮製6條A夠經典

西甲豪門皇家馬德里一向喺轉會市場出手闊綽，踏入21世紀後，呢支「銀河艦隊」一次又一次用破紀錄嘅轉會費，收購球壇當紅巨星加盟，一切驚世操作當然有賴會長皮里茲喺背後推波助瀾。

每年1星政策吸引球迷

2000年皮里茲首次成功當選皇馬會長，佢深明球迷鍾意睇球星嘅道理，實行一年買入一位巨星嘅「燒錢」政策，吸引費高、施丹、朗拿度及碧咸等當時得令巨星來投，配合原有嘅魯爾同卡路士，組成「6條A」金鑽陣容，奠定「銀河艦隊」稱號。

2009年皮里茲第二次當選會長，佢今次重金買入C朗、卡卡、賓施馬同加里夫巴利等新一代球星，及後名宿施丹接掌教鞭，更成功實現歐聯3連冠偉業。近年皮里茲又有新搞作，牽頭聯合歐洲各大豪門，推動成立歐超聯，實行同日漸腐敗嘅歐洲足協對着幹，試圖顛覆球壇，雖然最終失敗收場，但無損其球壇巨人形象。

艾卡理化聖在手段高

中東富豪國家卡塔爾積極發展足運，焦點必定係今年冬天舉辦嘅世盃決賽周。卡塔爾足球「代理人」艾卡理化2011年收購法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG），曾經引起球壇震動。艾卡理化雖然係PSG主席，但真正擁有PSG嘅係卡塔爾投資局，意味呢間球會實際上由「國家」控制。

歐超聯風波選擇撐UEFA

喺艾卡理化管理底下，PSG製造過唔少經典轉會，包括2017年掟2.22億歐元違約金，從巴塞隆拿「硬撬」尼馬，緊接又以1.8億歐元簽入基利安麥巴比，今季又以超高人工吸引阿根廷球王美斯加盟，出手之闊綽震驚世界。

正所謂「槍打出頭鳥」，歐洲足協（UEFA）曾經以「財政公平條例」調查PSG，但艾卡理化運用出神入化嘅財技，加上擅長走法律罅，令歐洲足協都無可奈何。艾卡理化亦懂得平衡各方勢力利益，兩年前歐超聯風波，佢就力撐UEFA拒絕參加歐超聯，因而獲得對方信任，此後歐洲足協自然對PSG大灑金錢「隻眼開隻眼閉」，可見艾卡理化優秀嘅政治手腕，令佢同PSG可以縱橫球壇，謀取最大利益。

全球最有錢王室背後支援 薩勒曼出招喜鵲變鳳凰

舊年10月英超老牌球會紐卡素完成驚人易手，掌管球隊14年嘅本土商人艾殊利，以3億鎊向36歲沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼全權出售球會股權。

助紐卡素逃離降班漩渦

交易之所以轟動球壇，全因沙特王室被譽為全球最富有，雖然薩勒曼130億鎊個人資產，比起曼城班主文梳亞少，但薩勒曼背後仲有擁有3,200億鎊嘅沙特公共投資基金支持，仲未計算成個王室所有嘅1.3兆鎊總資產，喺佢哋面前，其他富豪班主都顯得微不足道。

「喜鵲」被收購前成績差劣，今季長期淪為榜尾分子，「一夜暴富」後為求護級，冬季勁使9,100萬鎊收購捷比亞及基斯活特等球員救急，成績隨即穩步上揚，逐步逃離降班漩渦。不過今個轉會窗行動只屬前奏，喺無限銀彈供應下，紐卡素下季有望喺市場上大手買入球星。以薩勒曼嘅財力，加上佢喺國際政治舞台及石油世界扮演重要角色，相信「喜鵲」會成為另一支用金錢堆砌而成嘅世界頂級豪門球會。