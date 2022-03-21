亞冠盃　熱身第一擊！傑志撼芭堤雅海豚操狀態

為備戰下月展開的「亞冠盃」J組賽事，傑志將與5支泰國球隊「拍跳」。首仗周二（22日）下午5時於春武里農布球場舉行，對手為泰乙球隊芭堤雅海豚。「藍鳥」主帥朱志光強調，球員體能未恢復十足，今仗目的是催谷球隊狀態，為未來賽事做好準備。

傑志4月16日起將於泰國武里南府出戰「亞冠盃」J組賽事，現時駐足春武里府集訓備戰。「藍鳥」暫安排5場熱身賽，周二（22日）首仗對手芭堤雅海豚是泰國第3級聯賽球隊，在今季泰乙東部賽區的22仗中，取得53分首名完成。該隊現正出戰升班附加賽，周日（22日）才剛完成一場賽事，球隊狀態正盛。其陣中大部份為本地球員，首席射手是28歲巴西前鋒柏度奧古斯圖，此子今季在聯賽攻入21球；31歲阿根廷前鋒貝萊斯，則曾效力葡超球隊比蘭倫斯，是隊中身價最高球員。

傑志總教練朱志光接受訪問時表示，球員經過一星期多的密集操練後均向他「呻攰」，部份球員更因久別訓練場而感肌肉不適，因此上周日（20日）容許他們停操一課，在度假村稍作休息。他坦言球員的狀態未達至比賽水平：「始終停咗耐，只能『慢火煎魚』，要慢慢谷佢哋嘅狀態。」

「朱Sir」透露，對今仗對手芭堤雅海豚的認識不深，但首場友賽主要目的是讓球員重拾比賽感覺。他又指，與新援明加索夫磨合數天後對其印象良好：「『Mingki』本身嚟之前都停咗好耐，不過好在唔係好大年紀，身體唔重，而且來自歐洲球隊，體能適應絕對冇問題。」

隊長黃洋則稱，球員皆十分期待這場正式的友賽，經過近兩星期集訓，今場目標是重新適應比賽節奏和建立一套整體的踢法。雖然對手屬泰國低組別球隊，但以第一場熱身賽而言，這支對手是比較適合。

另據悉，包括陳晉一、潘沛軒等第二批球員已抵埗，但仍有若干球員未會合大軍；此外，今場過後「藍鳥」將移師武里南「拍跳」，其後返回春武里，至亞冠分組賽展開前又再北上武里南，舟車勞頓或者是傑志其一考驗。