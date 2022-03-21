利物浦4冠地獄之旅　22日7戰飛5,600公里

利物浦周一（21日）喺英足盃淘汰諾定咸森林進身4強，將與曼城爭奪決賽入場券，向「四冠王」嘅目標邁進，不過接下嚟「紅軍」將要經歷22日7仗、飛越5,600公里嘅地獄賽程，且看高普同佢麾下能唔能夠克服困難，完成四冠偉業！

「紅軍」上月奪得英聯盃冠軍後，周一（21日）英足盃亦進身4強，加上喺聯賽同榜首曼城只得1分差距，歐聯8強亦抽到好籤，要達成「四冠王」絕對唔係冇可能。

不過嚟緊佢哋將要面對一輪地獄賽程，首先聯賽對屈福特，之後喺歐聯、聯賽同英足盃，分別兩鬥賓菲加同曼城，最後再嚟默西賽德郡打吡對愛華頓，同「雙紅會」惡鬥曼聯。22日內足足踢7場波，仲要場場硬嘢，飛行距離更達5,600公里，你都咪話唔刺激。

「紅軍」上一次有機會爭奪「四冠王」已經要數到2001年，不過已故領隊侯利亞當時只係帶領球隊贏到3項盃賽錦標。而當時在陣嘅利物浦名宿科拿，就深信球隊今次能夠做到：「我哋相信呢隊利物浦有能力奪四冠，呢幾年我哋一直見到呢隊偉大嘅球隊，佢哋為彼此而付出，尤其係高普注入嘅團隊精神更加係無與倫比。」