賽季表現飄忽　傳林書豪下一站寶島落班？

33歲的林書豪或許已開始步入籃球生涯的尾聲，今季闖盪CBA表現飄忽，未能繳出外援級數表現，意味着他「有得留底」的機會呈現下滑；彼岸的寶島聯賽，盛傳是他下一個落腳點，這會是「林來瘋」有望再次刮起的風眼嗎？

不少籃球員都有一段浪盪的生涯，林書豪也不例外。2012年在紐約人掀起一股前所未有的「linsanity」熱潮後，其後7年7度轉會，未被各隊重用，至2019-2020球季「把心一橫」哄動加盟中國男籃CBA聯賽，披上北京首鋼戰衣，不俗的發揮（場均22.4分、5.6籃板、5.6助攻）卻同時換來傷痕累累的身軀。本已心灰的他，去年夏天回到美國，為尋求一紙NBA合約於NBA發展聯盟中，幾乎拼盡所有，可惜即使他打出場均20分表現，各項數據也排在榜前，但最終他還是失望而回。

為了繼續打球，他決定重投北京首鋼，新冠確診後即使康復，又受傷患影響，導致發揮時高時低，曾試過兩場得分掛零，包括3月初對山東一戰，被大陸傳媒狠批「邊緣化」。林書豪也曾自評「打得挺爛的」，早前對深圳吞下敗仗後，對於自己該仗拿下21分卻未能贏球，自責說：「我覺得打得挺差的，職業生涯中從沒有像前幾場打得這麼爛過，雖然後面有所調整，但仍沒有達到標準，與我過往水準還差一大截。」

然而，林書豪在華裔籃壇始終佔有一個特殊的地位。其弟弟林書緯現效力富邦勇士，很多台媒也揣測哥哥失意於CBA的同時，很可能會考慮回到台灣發展，事關以他的履歷、人氣及市場價值，在寶島籃圈來說堪稱是一張王牌，任誰一支球隊簽下他，所引發極大的回響將是震撼級的，而J.Lin只要發揮水準，絕對具有帶動一支球隊衝冠的能力，對振興台灣籃球產生巨大作用。而台灣籃壇近年先後出現了PLG、T1兩個職業聯盟，發展及氛圍呈向上，睇頭十足，成為球迷焦點。

事實上，林書豪父母均為台灣人，林書豪於美國出生，而為未來舖路，前年他已取得中華台北護照，甚至有機會代表台北隊參加國際賽。近年，他在屢次到台出席活動，稱「台灣是我第二個家」，當地球迷對他的支持及熱情，令他深受感動。因此，回到寶島延續籃球生涯，將成為他今季後的一個選項。