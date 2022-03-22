車路士賣盤今周落實　最快下仗前易手

車路士賣盤行動進入白熱化階段！據英國傳媒報道，喺上周五(18日)嘅入標死線後，車路士一共收到約50份報價，負責賣盤嘅美國投資銀行Raine今個星期內將篩選最後3強，交畀車路士揀選同英國政府「拍板」後就就可落實，有競標者表明可以喺車路士下場比賽(4月2日)前完成交易，而英國地產大亨歷克簡迪周一(21日)再度加碼，被視為車路士新班主大熱人選。

英國《每日郵報》報道，車路士賣盤程序曝光，Raine今個星期內會為所有入標者進行分析，選出最合適嘅3份報價交畀車路士，車路士主席畢克同總監Marina Granovskaia為首嘅管理層，會揀選最後勝利者，之後交畀英國政府簽核，如果英國政府否定買家身份，車路士就要再揀另一人選，直到搵到所有人同意嘅方案。

目前有幾個高調買家現身，包括美國商人Ricketts家族財團、由前利物浦主席Martin Broughton率領嘅財團、瑞士富商韋斯同美國商人Todd Boehly組成嘅財團等等，不過英國地產大亨歷克簡迪近日就成為熱門，消息指佢近日獲南韓Hana Financial加入後，周一將20億鎊收購價提高至25億鎊，立即成為「跑出」熱門人選。

歷克簡迪目前係唔少車迷心水，呢位英國富豪本身係車路士季票持有者，佢已承諾收購成功後，會繼續投資喺轉會市場上，亦計劃重建史丹福橋球場，加上表明會畀球迷參與球會將來決策，早前亦搵嚟車路士名宿維埃里開設嘅公司參與收購計劃，各方面都照顧妥當。唯一隱憂係，有傳阿布拉莫域考慮否決嚟自有份制裁佢國家嘅買家，英、美富商隨時列入黑名單。

無論邊個最後贏出，車路士嘅盤賣都有機會喺短期內完成，據報Raine同車路士今個星期內可以決選最後勝出者，只要英國政府通過，英超行政總裁馬斯達斯曾透露10日之內就可以完成，而競爭者之一Todd Boehly日前表明，若果佢哋被揀中，所有資金同保證都已準備，車路士4月2日主場對賓福特嘅聯賽前可以正式入主。