曼聯想簽「新魔獸」 佢係最貴非洲球員

曼聯2位星級射手C朗同卡雲尼年齡大，並隨時有可能離隊，所以會方正積極物色新中鋒，英國傳媒指紅魔鬼睇中拿玻里射手域陀奧森漢，呢位23歲尼日利亞國腳獲得多間大球會垂直，估計身價高達9,000萬歐元。

由於卡雲尼好可能今夏離隊，而C朗唔合適踢中鋒位置，拉舒福特狀態持續低迷，所以曼聯今夏急需要簽入1位中鋒，以彌補球隊不足之處。

目標人物域陀奧森漢今季表現大勇，踢20場意甲射入11球，已多過上季聯賽總入球，並協助拿玻里排意甲第2位，引來紐卡素、巴黎聖日耳門興趣，其中紐卡素曾經出價7,000萬歐元收購域陀奧森漢，但被拿玻里拒絕，因為拿玻里2020年夏天以7,000萬歐元向里爾買入域陀奧森漢，令佢成為最高身價非洲球員，冇理由「平手」賣走佢，如果曼聯要簽入域陀奧森漢，起碼要出9,000萬歐元轉會費。

身高1米86嘅域陀奧森漢步大力雄，屬於典型柱躉式中鋒，佢自細視科特迪瓦著名射手杜奧巴為偶像，都希望追隨「魔獸」步伐去英超搵食，依家就睇曼聯肯唔肯滿足拿玻里嘅轉會費要求。