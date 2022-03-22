戴巴拿將自由身走人　西甲雙雄爭住簽佢

祖雲達斯行政總裁艾利華比尼承認，會方決定唔會同前鋒保羅戴巴拿續約，意味呢位28歲阿根廷國腳將於今季結束之後，自由身離隊，西甲雙雄巴塞隆拿同馬德里體育會都有興趣簽入保羅戴巴拿。

艾利華比尼話：「球隊未來人腳最大變化係唔同保羅戴巴拿續約，呢個決定已經非常明顯，隨住杜辛華荷域加盟，保羅戴巴拿已經唔係球隊計劃嘅核心，我哋唔係質疑佢嘅能力，而係仲要考慮好多因素，例如出場率、年齡、合約年期、財政，管理層同保羅戴巴拿傾完之後，大家互相尊重，並作出呢個決定。」

保羅戴巴拿2015年6月由巴勒莫加盟祖雲達斯，首季上陣46場入23球，奠定主力位置，但近2季受傷患困擾，狀態大不如前，上季意甲僅上陣20次入4球，今季演出亦冇起色，已淪為第4前鋒，所以祖記決定放棄佢。

不過，保羅戴巴拿始終有一定名氣，早前就傳出曼聯同利物浦想簽佢，依家巴塞隆拿、馬體會都加入爭奪戰，相信佢將會成為今夏轉會市場最炙手可熱嘅自由身球員之一。