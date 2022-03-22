西班牙少帥任神戶暫代監督　料領軍戰亞冠

日職球隊神戶勝利船日前宣布，41歲西班牙少帥路爾斯拉莫斯由青訓教練升任暫代監督，取代早前被辭退的三浦淳寬。預料拉莫斯將帶隊出戰4月舉行的「亞冠盃」J組賽事，與同組的傑志交手。

神戶勝利船雖然在「亞冠盃」附加賽4比3淘汰墨爾本勝利晉級，惟在三浦淳寬麾下，球隊在聯賽成績欠佳。連帶上周六（19日）賽和清水心跳，神戶開季至今未嘗一勝，目前僅以4分排尾3的位置，逼使領導層決定辭退由2020年開始執掌帥印的47歲日籍教頭三浦淳寬。

為重整球隊，神戶周一（21日）宣布，西班牙籍青訓發展教練路爾斯拉莫斯將出任暫代監督。41歲的拉莫斯曾擔任愛斯賓奴B隊、靴高斯等西班牙低組級球隊主帥，2016年曾以臨時主帥身份帶領CF格蘭納達出戰一場西甲賽事，惟是役0比1不敵雷加利斯。2020年他首度帶領日本球隊，出任FC今治監督，但領軍41戰僅取16場勝仗，上季季中被辭退。今年2月，拉莫斯擔任神戶青訓發展教練，短短1個月便被委任為暫代監督，預料其僅會為過渡人選，但仍有望帶隊出戰「亞冠盃」J組，與傑志對壘。