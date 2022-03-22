奧華馬斯任安特衞普總監　女同事仲未知

早前因承認曾向女同事發放色情訊息，而引咎辭任阿積士足球總監嘅奧華馬斯，最近竟然有新動向。比利時甲組球隊安特衞普宣布聘任佢為技術總監，呢位阿仙奴名宿承諾，過去發生嘅事唔會再發生。

48歲嘅奧華馬斯年初被指，曾向阿積士嘅女同事私下發放情慾訊息，據報道仲有「露J」照片，事後承認自己所做嘅事係不可接受，並決定引咎辭職。阿積士行政總裁雲達沙直斥事件駭人聽聞，董事局經過商議後決定接受佢嘅辭職。

不過，奧華馬斯作出嘅羞恥行為，似乎未有影響佢嘅工作。日前比甲球隊安特衞普宣布，委任嗰位前荷蘭國腳為球隊新任技術總監。據荷蘭《電訊報》報道，安特衞普總經理Sven Jaecques認為「情慾訊息」事件係佢嘅私事，而且已經告一段落：「給予別人一個新機會係十分重要。」聘任奧華馬斯嘅原因係認同佢嘅管治能力同過去優厚嘅名聲，但據報會方並未特意通知女同事。

據悉，安特衞普同奧華馬斯簽約數年，而佢亦作出承諾：「喺阿積士發生嘅事唔會再發生，我對嚟到呢度好開心，呢個係我嘅新篇章。」