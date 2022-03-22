國際局勢鬥到綠茵場　球壇經典「牙齒印」

雖說政治唔應該同體育掛鈎，但事實係足球世界嘅發展，猶如國際關係角力嘅縮影，球壇上就有唔少國家因為彼此之間嘅歷史、政治及文化上有深刻「牙齒印」，甚至發生戰爭，繼而將民族恩怨情仇延續至球場。呢班勢不兩立嘅球壇宿敵，每次交鋒都會踢到飛沙劈石，球場變成戰場，睇佢哋比賽就好似睇緊打仗一樣！

【阿根廷上帝之手送走英格蘭】

阿根廷同英格蘭足球淵源悠久，喺賽場更被視為死對頭，敵對關係嘅形成，同上世紀80年代初嘅一場戰爭有莫大關係。1982年，英國同阿根廷因為福克蘭島嘅領土爭議交惡，爆發長達10星期嘅「福克蘭戰爭」，戰事最終以阿根廷敗退投降告終。兩個被大西洋分隔嘅國度，亦因為呢次事件而結怨，針鋒相對嘅態度更延伸到足球場上。

戰後英、阿兩支國家隊每次交鋒都話題性十足。其中1986年墨西哥世盃8強對決堪稱經典，球王馬納當拿連過多人射人世界波，固然令人津津樂道，然而佢嘅「上帝之手」入波為阿根廷先開紀錄，卻令出局嘅英格蘭懷恨在心。1998年法國世盃，兩隊於16強碰頭，比賽中碧咸「偷踢」施蒙尼，被球證直接出示紅牌驅逐離場，間接導致英格蘭再被阿根廷淘汰出局。不過，近年唔少阿根廷球員選擇到英超搵食，雙方關係亦有所緩和。

【希臘土耳其輸波隨時冇命】

希臘、土耳其兩國一向屬於世仇，最早嘅古希臘文明發源於希臘半島以及整個愛琴海周邊，不過1453年，土耳其鄂圖曼帝國滅掉東羅馬帝國，長期統治希臘。十九世紀初喺英俄各國干預下，希臘雖然成功獨立，但雙方至今一直就繼承東羅馬帝國嘅領土爭議不下，並經常發生衝突，近年愛琴海劃分、賽普勒斯問題就係最佳例子。

2008年歐國盃外圍賽雙方喺分組賽相遇，衞冕冠軍希臘竟喺主場領先下，以1比4大敗而回，球員回國後受到痛駡，甚至收到球迷嘅死亡恐嚇；隨後輪到希臘作客出戰時，比賽極具火藥味，希臘球員竭盡全力以1比0擊敗對手後，先至得以平息民憤。

【南北韓對決講和得把口】

論到亞洲世仇，當然不能不提南北韓之爭。理論上兩國自1953年韓戰結束後至今仍然處於戰爭狀態，皆因雙方一直未有簽訂和平協議。雖然兩軍曾於戰場上勢成水火，但喺球場上卻經常「以和為貴」，歷史上雙方交手過14次，南韓贏過6次，其餘8場打成平手。

最近一次係2019年世盃外亞洲區賽事，南韓30年來首次造訪平壤比賽。不過據經此一役嘅球員引述，呢次北韓之旅「絕不和平」。皆因北韓拒絕南韓球迷和傳媒入境，賽事亦不提供直播；場外對南韓人諸多留難，場內更大打茅波，飛沙劈石，正如南韓足總副會長崔英日形容：「球賽就如一場戰爭」。而熱刺球星孫興民亦直言該仗對手踢法粗野，南韓球員冇受傷已係萬幸。

【克羅地亞塞爾維亞有你冇我】

上世紀90年代，為爭取獨立嘅克羅地亞同前南斯拉夫聯邦「大佬」塞爾維亞爆發戰爭，兩地人民因此結怨，亦進一步促使南斯拉夫解體，而1990年一場足球比賽中爆發衝突，更被視為引發戰爭嘅其中一條導火線。當年5月13日，薩格勒布戴拿模主場迎戰貝爾格萊德紅星，作為前南斯拉夫聯賽嘅死對頭，兩隊球迷一向勢成水火，加上當時克羅地亞反塞族情緒高漲，亦加深雙方敵對態度。

熾熱嘅比賽氣氛，將雙方球迷嘅亢奮情緒推至極點，衝突喺看台上一觸即發，現場雖然有防暴警察鎮守，但難阻兩邊球迷湧入球場，情況好快失控。時任戴拿模隊長波班，為保護一位被警察粗暴對待嘅球迷，對該名警察使出飛踢，呢位克羅地亞球星，亦因此被禁止代表南斯拉夫出戰1990年世盃。南斯拉夫瓦解後，兩國球員各自為戰，2018年打入世界盃決賽嘅克羅地亞，戰績亦明顯比塞爾維亞更佳。

【入侵烏克蘭俄羅斯遭禁賽】

俄羅斯同烏克蘭近年多次衝突，歐洲足協同國際足協早已設立迴避機制，喺國際大賽及球會賽，兩國都要避免抽入同組對壘，加上2022年，俄羅斯入侵烏克蘭，兩國關係已達到水火不容。

1991年蘇聯解體後，俄羅斯仍然喺烏克蘭國內保持極大影響力，但到2004年烏克蘭發生「顏色革命」，烏克蘭逐漸向西方靠攏，導致兩國關係破裂，俄羅斯不斷策動烏克蘭東部親俄勢力獨立，引致衝突不斷。

2014年俄羅斯吞併克里米亞，兩國進入敵對狀態；2018年俄羅斯世盃，作為東道主卻不允許烏克蘭公民入境觀戰，兩國國家隊對上一次交手已是1999年，落後1球嘅烏克蘭由舒夫真高完場前扳平，踢成1比1握手言和。受迴避機制保護，兩國國家隊及球會近年都少有交手。2022年俄羅斯揮軍烏克蘭之後，俄國男女子國家隊，以至球會都被國際足協及歐洲足協罰禁賽，恐怕有排都唔使再喺國際大賽亮相。

【白玫瑰化解美伊緊張關係】

美國為換取伊朗嘅石油供應，一直支持巴列維國王嘅極權統治，並為其提供大量軍事及經濟援助，不過此舉引起伊朗國內宗教保守人士不滿，最終喺1979年11月1日爆發「伊斯蘭革命」，示威者佔據美國大使館，將99名外交官及軍人扣押，利用人質向美國作出抗議。

1998年法國世盃伊朗同美國喺分組賽狹路相逢，然而足球運動卻未受政治同戰爭影響，開賽前美國球員主動上前握手，而所有伊朗球員，紛紛拿着一朵象徵和平嘅白玫瑰贈送給對方，雙方更露出微笑合照。最終呢場比賽伊朗以2比1險勝，賽後美國球員亦大方祝賀對手，呢次交手可謂化解咗兩國嘅緊張關係。