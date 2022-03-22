亞冠盃　傑志前哨戰6比1大勝芭堤雅海豚

傑志「亞冠盃」前哨戰揭開序幕，周二（22日）下午於春武里農布球場對泰乙球隊芭堤雅海豚。「藍鳥」憑丹恩奴域起孖，以及安永佳、蘇沙、加維蘭、謝家強各建一功，6比1完勝對手，以一場大勝完成近3個月來首場賽事。

今場熱身賽分3節進行，每節30分鐘。芭堤雅海豚是今季泰乙所屬區域榜首球隊，「藍鳥」賽前表明友賽是讓球員提升狀態。他們今戰派出陣容不乏丹恩奴域、安永佳、艾里奧等主力，新援明加索夫亦首度亮相，負起右路側擊責任。

闊別賽場2個月，首節傑志明顯入局慢，但憑死球創造出首個具威脅攻門，9分鐘丹恩奴域接應角球二傳，陳肇鈞施射被守衞擋出。1分鐘後，對手9號球員快放勁射，被把關的保羅雙手托走。

明加索夫首節表現活躍，11分鐘邊路傳中造就丹恩奴域撞射破網，取得加盟後首個助攻之餘，兼助球隊領先；20分鐘此子突破後送入中間，可惜丹恩射斜未能再入一城。

第二節10分鐘，門將保羅大腳踢前，助攻安永佳推入禁區射成2比0。45分鐘「藍鳥」一口氣換入查理史葛、黃洋等6人，2分鐘後，後備入替的加維蘭和蘇沙更聯手炮製入球，後者接應傳中頂入，取得其復出後首個入球。

芭堤雅海豚後來把握一次突擊博到12碼，9號球員「極刑」射入追近，但丹恩奴域隨即接應蘇沙直傳回敬一球，將比數改寫成4比1。

末節趙聡悟、陳傲軒等年輕球員亦獲派上陣，62分鐘加維蘭接應丹恩奴域傳中頂入，擴大領先優勢。最後一刻，謝家強乘角球攻勢抽入埋齋，協助「藍鳥」最終6比1完勝芭堤雅海豚，在熱身賽首仗敲響勝鼓。

傑志總教練朱志光賽後表示：「熱身賽賽果從來對我來說都不太重要，如果今日是第三、四場友賽，表現就達不到我的要求。可能是因為久疏戰陣，尤其是埸上攻守轉換反應太慢，這是未來幾埸必須改善的。始終是季前準備，今日比賽後明天會即投入訓練，希望達到預期效果。」他補充，自己滿意新援明加索夫的表現，但認為他與隊友的默契不足，仍需觀察多一至兩埸才可作準。另據悉，鄭展龍、郭劍橋等第二批球員近日已陸續會合球隊，而傑志周五（25日）將起程赴武里南，準備對武里南聯的矚目友賽。

今場交出1入球、2助攻的蘇沙則稱，對於自己在復出一仗便能交出如此好表現感相當高興，他感謝神的眷顧和隊友對他的支持，便表示會繼續努力務求變得更好。