亞協盃　曾昭達帶隊　理文啟程往泰國備戰

下月將出戰「亞協盃」附加賽的港超球隊理文，首批職球員在助教曾昭達帶領下，周二（22日）啟程前往泰國作賽前集訓。由於主教練陳曉明因私人原因，要押後前往泰國與大軍會合，助教曾昭達會暫時負責抵埗後的訓練安排，「達Sir」就希望球員在避免受傷的情況下，靠今次集訓催谷狀態。

理文早前向亞洲足協（AFC）申請延期「亞協盃」附加賽未果，將於4月19日作客蒙古220體育會，由於本地球場仍未重開，球會宣布前往泰國集訓，備戰「亞協盃」賽事。主教練陳曉明以及其餘職球員要較後時間才歸隊，「達Sir」認為影響不大：「我哋會每日保持聯絡，球會運作亦好成熟，唔擔心會影響球員訓練情況。」身處外地的外援、列斯奧及顏樂楓，將陸續抵擋泰國當地與大軍會合。

是日一眾理文大軍，包括金承龍、迪高、余煒廉及袁皓俊等球員，都有隨隊出發，其中徐宏傑和高俊要去到寄存行李前一刻，才得到泰國海關方面的入境批准。負責帶領首批職球員出發的「達Sir」，形容今次泰國集訓之旅準備倉促，但表示球會已盡用資源，在最短時間內安排到泰國的訓練場地，惟最終仍比原定計劃遲出發。「達Sir」透露球隊計劃不遲於下月13號前，在南韓轉機到達蒙古，作賽前最後準備。

在泰國約3周的備戰期，「達Sir」表示會着重在避免出現傷病的前提下，提升球員比賽狀態：「最重要唔好受傷，希望有番球場練波，球員可以攞番啲球感，同提升比賽狀態。」他透露計劃安排2至3場熱身賽，能否成功似乎客觀因素：「始終泰國當地賽季係進行中，即使泰國球隊比較多，要就番人哋賽期去配合自己嘅計劃，係有啲難度。現時友誼賽係安排中，等緊對手嘅確認，亦都要同AFC申請，但已有眉目。」理文今次將下榻位於曼谷的酒店，訓練將在酒店附近的球場進行，過往球隊亦曾在該地進行季前集訓。

「達Sir」透露今次球隊出外，原定最長要在外地逗留4個月，但鑒於政府早前公布或將逐步放寬防疫及入境措施，理文有機會提早回港：「去完蒙古如果順利晉級嘅話，就會6月再踢（分組賽），之前我哋會去其他地方繼續訓練，但放寬之後，我哋可能會返番嚟香港，但都好似乎最後明確嘅指引。」

今次遠赴泰國集訓，一眾理文球員得以在相隔兩個多月後，再次接觸足球，理文後衞余煒廉坦言在港長期沒有訓練及比賽，此刻心情十分開心：「雖然今次所有嘢係好趕急，但起碼可以藉『亞協盃』東亞區附加賽觸返足球，依樣自己熟悉嘅嘢先。依個時間有機會出去享受足球，仲有機會比賽，好值得高興。」