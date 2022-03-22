放大假四出遊埠　蘭歷克帶頭出國畀加利仔鬧

今季表現強差人意嘅英超勁旅曼聯，隨住早前喺歐聯16強不敵馬德里體育會出局，今季再次四大皆空。紅魔鬼目前仲要為聯賽前4位置奮鬥，不過適逢國際賽期球隊並冇特別加操，暫代領隊蘭歷克同一班球員，反而乘機放假四出遊埠，引起名宿加利尼維利不滿。

由於曼聯上一場聯賽對手利物浦，需要出戰英足盃8強，令「雙紅會」改期，暫代領隊蘭歷克宣布全隊提早放假。據報依名德國籍領隊趁住國際賽假期，飛到加勒比海度假勝地巴巴多斯，欣賞英格蘭板球賽事。巧合嘅係曼聯老闆格拉沙家族，最近被指有意收購一支板球隊，今次蘭歷克嘅舉動，好明顯為自己喺球隊前途舖路。至於其他球員包括拉舒福特、連格、費特等亦紛紛出國旅行，紅魔鬼下周六（2日）深夜將會主場硬撼李斯特城，一班球員趕唔趕得切喺國際賽期後恢復狀態，相信係球迷最擔心嘅事。

啱啱先喺歐聯16強出局嘅曼聯，唔夠一個星期成隊已經四圍去玩，難怪名宿加利尼維利都忍唔住出聲炮轟，直指球隊目前缺乏榮譽感： 「我記得過去就算只係主場畀人追平，全隊職球員都唔敢去當地意大利餐廳食飯，更加唔好話歐聯出局啦；不過上星期我哋竟然見到有人去睇一級方程式賽車、演唱會、板球賽同UFC格鬥賽。」