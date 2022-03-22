港乒兩對混雙組合闖4強　決賽或「內訌」

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）挑戰賽多哈站今日（22日）繼續舉行。香港兩對混雙組合黃鎮廷／杜凱琹、何鈞傑／李皓晴躋身4強，如果雙雙晉級，即會「內訌」爭奪金牌。

港乒一哥黃鎮廷昨日在男單、男雙和混雙三線晉級，今日先夥拍何鈞傑，出戰男雙8強。面對德國的Ricardo Walther／Ort Kilian，以11比4先下一城，惟隨著失誤增加，情況急轉直下，以5比11、2比11、8比11連輸3局，局數1比3落敗。

黃鎮廷收拾心情後，與老拍檔杜凱琹轉戰混雙8強，對手是西班牙的Alvaro Robles／肖瑤茜。世界排名第4的「黃杜配」未受考驗，花了不到15分鐘，就以11比3、11比1、11比9，局數3比0橫掃對手，殺入4強，會與排名第7、印度的Sathiyan Gnanasekaran／Manika Batra爭奪決賽席位。

另一邊廂，何鈞傑／李皓晴也傳來捷報。這對排名15位的組合，面對奧地利的Alexander Chen／Karoline Mischek，連贏11比7、11比2，即使第3局以6比11敗陣，但未有自亂陣腳，再贏11比6，奮戰25分鐘後，以局數3比1勝出，將硬撼中華台北的「世一」強敵林昀儒／鄭怡靜。如果「黃杜配」和「何李配」雙雙贏波，決賽勢演變成港隊「內訌」。

此外，黃鎮廷和李皓晴還會在男、女單16強分途出擊，前者鬥排名第10的克羅地亞球手Tomislav Pucar，後者鬥中國球手齊菲。