方丈炮轟國際足協　世盃改11月荒謬

荷蘭主帥「方丈」尹戈爾喺友賽丹麥及德國之前，公開抨擊卡塔爾世盃改喺11月舉行荒誕，一切都係為錢！

其實近年已有唔少聲音批評國際足協做法，不過今次係尹戈爾以荷蘭領隊身份首次公開喪插FIFA，70歲嘅「方丈」並非small potato，以佢嘅江湖地位同聲望，佢嘅睇法自然有一定份量。

尹戈爾表示：「我同荷蘭足協秘書長都係一個委員會嘅委員，我直接提出意見，認為世盃喺嗰度（卡塔爾）舉辦係荒謬嘅，國際足協話要發展當地足球，我哋就要去嗰度比賽，咁係亂講，根本唔關事，但呢個唔係重點，最重要係為錢同商業利益，呢啲先對國際足協最重要。」

「以我嘅專業知識，點解我唔係國際足協及歐洲足協委員，因為我一直反對呢類型組織，我會在世盃後講更多，不過咁都無法改變現狀。」

鬧完FIFA，佢又為荷蘭國家隊未來發展講番幾句，佢話荷蘭將會重召朗奴高文，等待世盃後，尹戈爾卸任主帥職務，朗奴高文就會重掌荷蘭教鞭。

不過最新消息，尹戈爾講完一大輪嘢之後，就確診新冠肺炎，下仗賽事無緣領軍。