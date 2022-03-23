曼聯招聘新領隊嘅工作進入大直路，英國《太陽報》及《每日郵報》等媒體紛紛指阿積士教練坦哈格成為接掌紅魔鬼帥印最大熱門人選，並已經喺周一(21日)前往曼聯總部進行面試，表現令人滿意，民意調查顯示有73.1%受訪者認為曼聯應該簽入坦哈格，可以話係眾望所歸。

據悉曼聯管理層將新帥人選縮窄至4人，包括坦哈格、普捷天奴、安歷基、盧比迪古，當中以坦哈格屬於首選，會方甚至已經喺周一(21日)同呢位52歲荷蘭名帥會面，曼聯管理層認為坦哈格有能力喺未來5年帶領球隊取得成功，包括問鼎英超及歐聯錦標。英國《太陽報》指曼聯希望今季結束前就宣布坦哈格成為新帥，令佢有足夠時間喺今夏組軍。

坦哈格2017年開始執教阿積士，已協助球隊奪得2次荷甲冠軍，打入2019年歐聯4強，普遍球迷都認為坦哈格最適合擔任曼聯領隊，英國《太陽報》民意調查顯示有73.1%受訪者支持坦哈格，遠遠拋離只有11.4%支持度嘅杜曹，另1位熱門人選普捷天奴只有8.6%，至於現任看守領隊蘭歷克更加僅有1.6%支持度，可見坦哈格未上任已先贏民心。

荷蘭傳媒日前亦報道，曼聯只需向阿積士支付750萬鎊解約金，就可以請到坦哈格，佢亦積極學英文，相信將會水到渠成。