出發爭逐世錦外圍賽　傅家俊：心情興奮又期待

濶別職業賽場超過兩年的香港桌球「一哥」傅家俊（Marco），已踏上征途飛往英國準備參加4月4日在謝菲爾德展開的世界桌球錦標賽外圍賽，他形容心情興奮又期待。

Marco早前在個人社交平台宣布復出，透露已報名參加今年的世錦標，而他於周二晚上已經出發，並在社交平台與球迷分享心情，「等待兩年終於可以重返賽場，依家嘅心情有啲似剛剛打職業賽嘅時候，既興奮又期待！」他表示到埗後要隨即練習，希望能在未來10天嘅時間盡快找回狀態：「因為疫情關係，香港所有可以練波嘅地方都被迫關閉...我已經兩個月冇練過波，所以我會好好運用嚟緊呢十日嘅時間，盡力找回最佳狀態！」

大批球迷紛紛向這位香港天王留言給Like及支持，而將會與他一齊參加外圍賽的香港「四眼Cue后」吳安儀亦留言：「稍後見！」雖然他們將會一起參加外圍賽，但Marco表示未有計劃會「拍跳」練習，希望先單獨練習重找比賽狀態。

自2020年2月初在威爾斯公開賽首圈不敵中國名將丁俊暉回港後，Marco就因疫情影響一直未再到英國出戰排名賽，即使去年獲得世巡賽的兩年參賽外卡，因疫情仍然嚴峻遲遲未能啟程，目前其世界排名已降至122，故世錦賽需要由外圍賽首圈起步。

桌球世錦賽外圍賽將於4月4至13日進行，共128名球手爭逐，當中只有16位可出線躋身緊接的4月16日至5月2日在克魯斯堡劇院上演的決賽周正賽，與世界排名前16的種子球手爭標。而爭逐外圍賽亦不乏星級球手，除傅家俊之外，中國天王丁俊暉、「白旋風」韋德及前世界冠軍杜治及杜赫迪等都會參賽，而女將除了吳安儀之外，世界一姐伊雲絲及今屆女子世界冠軍泰國的勒查露都加入挑戰。