25歲網壇「一姐」芭蒂突然宣布退役

世界「一姐」芭蒂突然宣布退役，這位澳洲名將將於4月24日才滿26歲，但周三她在個人社交平台宣布告別球壇，坦言要追另一個夢。

事業正是如日中天的芭蒂，25歲就退休令網壇震驚，她在社交平台上載了短片:「我很高興，亦已經準備，這是適當的時候。這是艱難又複雜地宣布退役，我不知道如何跟你們分享這個消息，所以我請教了好友迪妮古雅（已退役的另一澳洲球手），很多謝每一位支持我的人，感謝你們與我一起創造一生的回憶。」

芭蒂目前居於世界「一姐」之位已達119周，她於2019年在法網首奪生涯大滿貫，隨着於去年在溫網奪標，而今年帶着開季11連勝，連奪兩個巡迴賽包括澳網，在1月的澳網更寫下歷史，成為44年來首位在家鄉捧盃的本土單打球手。

她是繼比利時名將軒寧於2008年後，27位WTA女單球后當中第二位在處於世界第一之巔退出職業網壇。「我知道需要付出多少努力才能展現最好的自己，我已與團隊講過很多次，我再沒有那種動力，我已為網球這美麗的運動付出了一切，感到滿足，亦相當成功。」

過去芭蒂也試過離場球壇兩年，並於2016年回歸，「我知道之前做過同樣的事，但今次感覺完全不同，非常感激網球給我的一切，它給了我夢想擁有的更多東西，但我知道是時候離開，放下球拍，去追逐其他的夢想。」芭蒂承認去年贏得溫網冠軍，已達到自己的終極夢想。