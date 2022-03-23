國際賽開波前　睇住澳職先

周三(23日)澳職頭場賽事，墨爾本勝利主場迎戰西部聯。墨爾本勝利擺脫季初頹勢，近況表現回穩；相反前列分子西部聯啱啱大敗而回，士氣受損，今場隨時畀對手有機可乘，主勝可以一博。（myTV SUPER周三下午4時05分直播）

西部聯上場作客0比3大敗畀FC悉尼，連續兩場失分，錯失升上榜首機會。球隊今季防守表現唔差，暫時17戰只失17球，係澳職失球最少球隊，不過近兩場竟然失咗5球咁多，後防或陷入信心危機，加上上季球隊助攻王、前意大利國腳迪亞文迪仍然養傷，攻力進一步削弱。

歷克迪亞高斯天奴大勇

勝利早前喺亞冠盃外圍賽，激戰至加時不敵神戶勝利船出局，但上場返到聯賽，表現未受太大影響，作客成功以1比1賽和上季常規賽兼季後賽盟主墨爾本城。首席射手歷克迪亞高斯天奴最近腳風大順，各項賽事近4場錄得5個入球、1助攻，今場勢要帶領球隊重返勝軌。墨爾本勝利近5次主場出擊，拎到4勝1負唔錯成績，加上今季先後「雙殺」對手，明顯食住西部聯，主勝值得再追。

直播表

周三4:05pm 澳職 墨爾本勝利Vs西部聯

無綫myTV SUPER

周三6:00pm 日乙 德島漩渦Vs秋田藍閃電

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周四8:35am 巴羅聯 彭美拉斯Vs伊圖諾

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