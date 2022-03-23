拿度肋骨骨折要抖6星期　備戰法網受影響

西班牙天王拿度上周日被終結今季連勝紀錄後，已返到家鄉並接受檢查，被診斷肋骨應力性骨折，需要休戰4至6周，意味着紅土賽季兩個主要賽事蒙地卡羅大師賽及巴塞隆那公開賽，都難以見到這位「泥地王」參戰。

拿度於上周的印第安韋爾斯大師賽四強及決賽時已遇上身體不適，需要隊醫在比賽中途治療，但當時表示自己遇上不明傷病:「胸口好痛，呼吸有點難，不知道肋骨出了什麼問題，當移動時就像有針『吉」一樣。」據西班牙傳媒《馬卡報》周二報道指，拿度返到西班牙後到巴塞隆那接受醫療團隊的檢查，經過磁力共振及CＴ檢查後，診斷拿度的左肋應力性骨折，醫生建議休戰4至6星期。

這無疑是對今年開季迎來19連勝的拿度來說不想看到的結果，他接受採訪時表示:「這不是一個好消息，出乎我的預期。」拿度早前宣布放棄本周的邁阿密網賽，希望全力備戰即將展開的泥地賽季為法網準備，然而他需要養傷大約一個半月，將缺席4月10日開打的蒙地卡羅大師賽及4月18日展開的巴塞隆那公開賽，能否趕及5月初的馬德里大師賽回歸仍難確定，對他備戰法網添上阻礙。