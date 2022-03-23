經典7小福令人懷念　曼聯青訓產品冇個掂

曼聯19歲小將艾蘭加今季火速彈起，成為看守領隊蘭歷克嘅心腹愛將，並於早前歐聯16強首回合射入1球，協助紅魔鬼逼和馬體會，風頭一時無兩，被捧為曼聯鋒線新希望。不過，別高興，睇番曼聯自上世紀90年代以碧咸為首嘅「經典7小福」誕生之後，近20幾年培訓出嘅多位新星，往往曇花一現，僅於出道初期踢幾場好波，然後就慢慢沉淪，最後黯然離開，甚至銷聲匿迹，依家就同大家細數最具代表性嘅「失敗7小福」。

後備殺手淪為人球

2008/09年球季，馬捷達憑喺預備組嘅出色表現，獲費格遜提拔上一隊，並於季尾對阿士東維拉首次披甲，呢位前鋒該仗後備入替拿尼，並於補時射入精彩入球，協助紅魔鬼以3比2絕殺對手。一星期後，馬捷達又係後備上陣，射入致勝一球，幫曼聯險勝新特蘭2比1，換言之，佢兩個入波為球隊搶多4分，紅魔鬼該季最終亦以4分優勢力壓利物浦，奪得英超冠軍。

當全世界以為馬捷達會成為曼聯鋒線新旗幟時，費Sir並冇重用佢，將呢位意大利球員先後外借去森多利亞、昆士柏流浪、史特加、伯明翰等球隊，但表現都係麻麻，最後2014年正式轉會卡迪夫城。馬捷達2018年9月加盟希臘球隊彭拿典奈高斯，終於安定落嚟，並有不俗演出。

傷患困擾入廠救唔番

韋碧克10歲就加入曼聯，同馬捷達同期出道，兩人被捧為「新黑白雙煞」，相比馬捷達彈起後迅速「失蹤」，韋碧克算係比較有「持久力」，其中2011/12年球季，呢位前鋒為曼聯上陣39次入12球，創職業生涯單季最多入球紀錄，一度成為英格蘭國家隊鋒線主將。可惜「韋大帝」不時受傷患問題困擾，以致影響發揮，加上曼聯鋒線人才濟濟，結果2014年轉投阿仙奴，佢入「廠」後，始終無法重回顛峰，更加愈踢愈沉，效力兵工廠5季，僅入16個聯賽入球。

韋碧克近年先後效力屈福特同白禮頓，雖然入球數字仍然偏少，但偶有佳作，其中今季英超作客車路士，佢喺補時入波，協助白禮頓爆冷逼和1比1。

爛玩新星自毀前程

格連活特絕對係曼聯近年最耀眼新星，2019/20年球季上陣49場入17球，追平曼聯3位傳奇名宿傑特、佐治貝斯、朗尼，成為紅魔鬼史上單季入波最多嘅20歲以下球員之一，並以17歲零353日成為球隊喺歐洲賽史上最年輕入波球員。

格連活特上季着上11號球衣，但同贊奴沙一樣又中咗魔咒，表現開始回落，更不幸係佢繼承11號前主人傑斯嘅「魔性」，2020年9月為英格蘭出戰歐國聯期間，同隊友菲爾科頓帶女仔返酒店玩，違反防疫令，被踢出國家隊。格連活特冇吸取教訓之餘，更變本加厲，比賽態度愈來愈差，並傳出同巨星Ｃ朗不和。今年1月，格連活特被爆出毆打及強姦女友，遭警方調查，亦被曼聯罰無限期停操、停賽，足球事業隨時毀於一旦。

熱身賽球王正賽唔掂

曼聯2011年由燕豪芬簽入安達斯彭利拿，當年只有15歲，加入青年軍受訓，呢位巴西球員個人技術唔錯，近年經常喺季前熱身賽有出色表現，包括上年7月熱身賽對賓福特，射入世界波，被「曼聯專家」Rich Fay稱讚為「新派路」。不過，安達斯彭利拿踢正式賽事，表現往往唔多理想，因而被球迷寸為「熱身賽球王」。

安達斯彭利拿最叻係2019/20年球季為曼聯上陣40次入2球，但主要係後備上陣，近兩年先後被外借去拉素同法林明高，佢上季為法林明高喺巴甲上陣18次入5球，並想長留法林明高，爭取更多上陣時間，希望入選巴西國家隊踢今屆世盃。

史高斯2.0累費Sir跌眼鏡

湯卡華利喺曼聯青年軍「畢業」後，先被外借去李斯特城、屈福特、韋根，憑出色表現獲曼聯收回自用。由於呢位中場生得青靚白淨，甚有當年碧咸嘅影子，深受紅魔球迷歡迎。湯卡華利司職中場中，費格遜視佢為史高斯接班人，2011年季前熱身賽曼聯以2比1擊敗巴塞隆拿之後，費Sir大讚湯卡華利係最佳球員，有能力成為正選。

不過，費Sir今次大跌眼鏡，湯卡華利之後表現平平無奇，上陣機會亦唔多，最威水只係2012/13年為球隊32次披甲入4球，2014年被外借去阿士東維拉，一年後正式轉投愛華頓。湯卡華利2017年效力屈福特至今，曾經同球隊一齊降落英冠，今季再戰英超。

技術型「新傑斯」一季貨仔

曾於2013年隨曼聯訪港，並攻入傑志大門嘅贊奴沙，個人技術出眾，突破能力強，屬於典型側擊高手，出道時被冠以「新傑斯」稱號，甚至傑斯退役之後，有份繼承對方嘅招牌11號球衣。

不過，贊奴沙嘅神勇表現只有一季貨仔，於2013/14年球季為曼聯上陣35次入4球，包括英超作客新特蘭，佢梅開二度，協助紅魔鬼反勝2比1。其後曼聯換帥，尹戈爾並唔多欣賞贊奴沙，加上佢水準下滑，先後被外借去多蒙特、新特蘭，2017年加盟皇家蘇斯達，一直效力至今，由於並冇突出表現，已經被球迷所遺忘。不過，贊奴沙今年都只係27歲，仍屬於當打年齡，或者仲有機會再闖巔峰。

攻擊手轉型黯然掛靴

基蘭李察臣18歲就為曼聯一隊上陣，首戰係歐聯對奧林比亞高斯，十幾日之後就喺英聯盃對李斯特城入波，基蘭李察臣出道時司職左翼，盤球速度快、突破能力強，踢法非常有侵略性，係紅魔鬼甚具天分嘅左路攻擊手。基蘭李察臣喺2005/06年球季為曼聯上陣36次入6球，可以話闖上事業高峰。

不過，基蘭李察臣之後表現無以為繼，2007年黯然轉投新特蘭，但因一次嚴重受傷，缺陣4個月，令事業大受打擊。基蘭李察臣技術全面，其後逐漸轉型踢左翼衞。加上佢球員生涯大部分時間效力新特蘭、富咸、阿士東維拉，冇乜人記得佢係曼聯出品，5年前已掛靴。