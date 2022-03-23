中超金牌被放拍賣網　球迷：5,000元都不值

近日有一塊2020年中超冠軍獎牌被人放上二手拍賣網，並標價5,000元人民幣，這則拍賣在中國網絡上瘋傳，有記者感慨「足球情懷如此廉價」，但亦惹來部份網民揶揄，認為中超獎牌連5,000元都不值。

最近在中國網絡上瘋傳一張二手拍賣網截圖，內容為一名不知名人士出讓一塊2020年賽季由江蘇蘇寧奪得的中超金牌，並標價5,000元人民幣。這張截圖引起網絡上的討論，前國腳徐亮認可獎牌的真實性，有網民對賣家淪落到要出售榮譽深表同情。

事實上，江蘇隊在奪得錦標後一季隨即解散，有冠軍成員生活不如意亦可以理解。前江蘇隨隊記者王明浩亦感嘆：「大無語事件！足球的情懷如此廉價。」不過，他認為出售獎牌並非球員所為，而是工作人員。可是，亦有網民對出售獎牌的行為並不賣帳，更落井下石，留下「5,000？那確實不值錢」、「我出250，不能再多了」、「說明中超冠軍一點價值都沒有」等諷刺的言論。