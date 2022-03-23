帶你睇卡塔爾世盃場館　中東特色爆燈

聽日開始就有大堆世界盃外圍賽附加賽，列強爭取決賽周入場券，而卡塔爾嘅世界盃場館，好多都已經Ready晒，全部都好有中東特色，今日率先同大家睇幾個，嚟個「眼睛旅行」！

沙丘球場

鄰近沙漠艾雷恩主場

屬於卡塔爾球隊艾雷恩嘅球場，原本只打算擴建，後來整個計劃改為拆卸再重建，不過拆卸後90%嘅瓦礫得到回收再用，用番喺球場改建或藝術設計工程。由於球場鄰近沙漠，外形亦以沙丘為藍本。

974球場

用貨櫃裝嵌致敬航運業

「974」呢個數字有雙重意思，卡塔爾嘅國際電話代碼係974，呢個場館亦係用咗974個貨櫃組成，選址喺多哈港同用貨櫃裝嵌組裝，亦係向卡塔爾歷史悠久嘅航運業致敬。

974球場係世界盃歷史上，首個可以完全拆卸嘅球場，設計上有不少環保考慮。除咗貨櫃之外，場館利用回收鋼材製作。當世界盃完咗之後，成個球場可以拆晒，移師新地點進行重新組裝，或改裝成唔同規格嘅場館，十足十細細個砌lego咁，避免過往大型硬件設計嘅浪費，更將會成為以後各類場館設計嘅大趨勢。另一方面，由於選址近海邊，設計加上貨櫃間嘅空隙，亦可以增加自然風，減少場館對冷空氣嘅依賴。

羅塞爾地標體育場

伊斯蘭黃金時代家具

呢個金光閃閃嘅球場將會舉行決賽，外形輪廓受到阿拉伯人傳統嘅飯碗餐具啟發，紋樣設計嘅靈感來源自伊斯蘭黃金時代嘅家具。體育場坐落喺首都多哈北郊一個新規劃區域，世界盃後將改成4萬人嘅場地，而8萬個座位會全部拆卸，並安裝喺羅塞爾其後興建嘅唔同體育館，延續世界盃精神。

帳蓬球場

天幕開關僅需20分鐘

帳篷球場嘅場館名稱，由「Bait al sha'ar」演變過嚟，「Bait al sha'ar」就係中東地區游牧民族嘅帳篷，顧名思義，呢個球場嘅外形就係一個大帳篷，而場館外邊嘅黑色條紋同圖案，都係模仿帳篷嘅紋飾。

為咗對抗炎熱嘅天氣，帳篷球場有一個伸縮天幕，令球場可以全天候作賽，天幕開關時間只需要20分鐘。

圖瑪瑪球場

中東男人必備物

場館外形似「Gahgiya」，即係中東地區男人所佩戴嘅傳統編織帽，平面呈圓形，外面就係模仿編織帽菱形穿窿嘅設計，建築師話佢細細個就係成日戴住呢種帽。

南部體育場

未來風格有製冷設備

同樣係向中東海洋產業致敬，南部體育場採用未來風格主義，造型構思源自阿拉伯帆船，場館頂部有伸縮設計，而且擁有製冷設備，令觀眾席嘅溫度減至攝氏18度，球場溫度減至攝氏20度。

教育城球場

外牆折射不同色彩

外形設計為複雜嘅鑽石形幾何圖案，所以有「沙漠鑽石」嘅稱號，有日光時外牆會隨陽光變化反射同折射出唔同嘅色彩，夜晚就可以用照明裝置，設計出唔同嘅燈光效果。