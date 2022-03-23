亞冠盃　新援首戰交助攻　朱志光：表現不俗

傑志新援明加索夫周二（22日）上演「地標戰」，在對芭堤雅海豚的熱身賽中交出加盟後首個助攻，造就球隊6比1大勝。他受訪時提到，自己加盟短時間已經和隊友，特別是丹恩奴域混熟，並明言希望在未來為「藍鳥」帶來速度與創造力。

30歲土庫曼國腳明加索夫月初加盟後，周二（22日）首度為傑志披甲，在對泰乙球隊芭堤雅海豚的熱身賽中，憑一次邊路傳中，造就隊友丹恩奴域射入先開紀錄的一球。此子後來嘗試複製助攻，可惜丹恩奴域第二腳射門偏離球門。賽後總教練朱志光表示，滿意明加索夫的表現，但指出其與隊友默契未夠，還需多觀察一段時間才可作準。

被隊友稱呼為Mingki的他周三（23日）接受訪問時稱，第一場賽事對重拾狀態和感受與隊友之間的默契十分重要，他對自己首場發揮感滿意，但認為還有很多提升空間。他又特別提到，自己與丹恩奴域不論場內場外都一拍即合：「我哋嘅語言中有好多相近嘅詞語，所以我平時都聽得明佢講咩，佢好支持我，我亦好開心佢喺陣中。」不過Mingki都不忘感謝其他隊友的幫忙，他期望全隊上下能夠突破極限。

上場比賽Mingki被委任為右翼鋒，他透露自己還可司職左翼和第二前鋒，更強調：「我會嘗試為球隊帶來速度、創造力同快速反擊！」