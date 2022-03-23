法甲頭14高薪來自PSG　「MNM」佔三甲

巴黎聖日耳門近年係法甲大富豪，羅致球員毫不手軟，佢哋球員薪酬更加係冠絕聯賽。據新一期《隊報》報道，今季法甲頭20最高月薪嘅球員當中，PSG嘅球員就已經佔據頭14位，可想而知佢哋幾咁好待遇。

縱使近年受疫情影響，但法甲球員嘅薪酬待遇近年仍有顯著上升。據法國《隊報》報道，法甲整體球員薪資由2018/19年球季嘅13.8億歐元上升至依家嘅17.3億，當中6.29億係巴黎聖日耳門嘅球員佔有。

而喺頭20名最高薪嘅球員當中，PSG嘅球員就佔據咗頭14，首位當然係尼馬啦，佢嘅月薪高達408.3萬歐元，比第2位嘅美斯足足高70.8萬，而第3位就係月賺222萬歐元嘅基利安麥巴比。

打後嘅就係馬高華拉堤同馬昆賀斯，佢哋月薪係120萬歐元。就連今季踢得4場嘅沙治奧拉莫薪都賺緊79.2萬排第12。要數非PSG系嘅球員，摩納哥嘅賓耶達同法比加薪，以65萬同60萬分別排第16同18位。諷刺嘅係，雖然前者賺少過PSG球員咁多，但佢暫時以17球位踞射手榜首名，比麥巴比仲多兩球。