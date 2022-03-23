UEFA推新公平財政條例　犯規球會或降級

為進一步限制歐洲各大球會支出，歐洲足協（UEFA）計劃推出最新公平財政條例。新政策下，球會的支出將只可佔收入的7成，未能遵從新條款的球會，除了會被罰款和褫奪歐戰資格外，更面臨降級和扣分等罰則。

UEFA的公平財政條例一向備受爭議，引起歐洲各大豪門不滿，去年4月在皇家馬德里、曼聯、利物浦及祖雲達斯等各大豪門，更一度聯手另起爐灶，企圖組織「歐超聯」，以脫離UEFA舉辦的歐聯等歐洲賽事。為此，UEFA極力希望對財政公平條款進行改革，據美國《紐約時報》報導，UEFA希望在未來3年間，逐步推行新計劃，期間球會的轉會費和薪金等總支出，將不能多於收入的某個百分比，首年比率為90%，最終達至支出不超過收入的7成。

新計劃亦設立明確處罰制度，除了罰款和褫奪歐戰資格外，未能遵守財政公平條款的球會，將會由原本參與的歐戰賽事，降至更低級別的賽事比賽，意味犯規的歐聯球隊，隨時要降班踢歐霸或歐協聯。此外，由於2024年起歐聯將改制，由以往分組賽改為聯賽形式，屆時罰規的球隊或會被扣分。