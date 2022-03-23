亞協盃　顏樂楓歸隊　理文赴泰後首操

前往泰國備戰「亞協盃」附加賽的港超球隊理文，周二（22日）晚抵達泰國曼谷後，周三（23日）下午已正式開始訓練。暫停操練多時後重返球場，理文眾將都表現得興奮，其中已與大軍會合的顏樂楓，就希望盡快回復狀態。

理文於抵埗後翌日下午收到陰性檢測結果，隨即開始健身及前往球場訓練，亦是相隔近3個月後，球隊再次落場訓練。負責今日訓練安排的助教曾昭達，認為練習場的草地質素和設施都很好，並希望球員不受傷的前提下，逐步提升訓練強度，令球員適應及重拾狀態。

中場主力顏樂楓亦已經到達泰國與理文大軍會合，「光頭」表示對終於可和隊友一齊踢波感到很開心：「有一種終於大家都係返一齊嘅感覺。」他並希望球隊全員能「一步一步來」恢復狀態，健康地去迎接在4月19日於蒙古舉行的「亞協盃」附加賽賽事。

「光頭」早前前往英國旅遊，他亦分享到自己的「睇波」經歷，形容當地球迷的投入程度「超級瘋狂」：「一個簡單嘅chant（打氣歌）已經可以幾萬人一齊嗌，好震撼，作為香港球員都好羨慕。」能夠親身到現場觀看英超球隊的高水平賽事，「光頭」坦言「學到嘢」：「留意到好多球員比賽上嘅細節係平時電視機上面睇唔到，有啲都有啟發到自己，希望自己都可以用得着。」