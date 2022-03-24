普巴大控訴！踢曼聯浪費6年　2英超球會斟介

保羅普巴對曼聯作出終極控訴！即將回復自由身嘅保羅普巴，近日返法國國家隊備戰期間，接受《費加羅報》專訪發表驚人言論，直指過去6年曼聯生涯係浪費光陰，甚至乎患上抑鬱症。訪問被英國媒體視為公開嘅「辭職信」，據報英超已有2間球會同佢進行斟介，保羅普巴下一站可能係紐卡素或阿士東維拉。

29歲嘅保羅普巴同曼聯合約季尾完結，雖然「紅魔鬼」想同呢位6年前用8,900萬鎊收購嘅中場續約，但佢近日接受《費加羅報》訪問就表明立場：「對上5個球季完全唔能夠令我滿足，一啲都冇，今季一樣已經死亡，我哋唔會贏到任何錦標。無論係踢曼聯定其他球隊，我都希望以冠軍為目標。」

保羅普巴之後再批評曼聯對佢嘅安排：「喺國家隊好簡單，我踢自己擅長嘅位置，知道自己嘅角色，對領隊同隊友都充滿信心；喺曼聯我有冇自己嘅位置？我問自己呢個問題，但係搵唔到答案。當你經常轉換位置、球隊轉換體系、轉換你嘅拍檔，咁樣好難會有穩定表現。」

訪問最後保羅普巴更自爆患上抑鬱：「(抑鬱)係由同摩連奴合作開始，我嘅人生從來冇呢種經歷，會不斷質疑自己係咪做錯，因為我賺到錢就應該開心？足球唔係咁樣，講到底我唔係超級英雄，只係一個普通人類。」保羅普巴呢段訪問引起極大回響，英國《每日郵報》形容佢係向曼聯公開「辭職」。

英國《天空體育》等多間媒體報道，除巴黎聖日耳門、祖雲達斯之外，已有2間英超球會向保羅普巴進行斟介，《太陽報》更踢爆2間球會身份就係紐卡素同阿士東維拉；消息指保羅普巴周薪高達29萬鎊，今季只有曼城同車路士嘅薪酬上限能夠負擔，不過紐卡素獲沙特阿拉伯財團入主後，同樣可以輕易負擔得到。